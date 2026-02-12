São Paulóban engedélyezték, hogy a kutyákat és macskákat a gazdáik mellé temessék

Egy új törvény névadója lett São Paulóban az a kutya, amelyik tíz éven át várt gazdája sírja mellett. Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a háziállatokat gazdáik mellett temessék el. Az új jogszabályt, amit már informálisan Bob Coveiro (a Sírásó Bob) törvényként emlegetnek, Brazília legnépesebb államának konzervatív kormányzója, Tarcísio de Freitas írta alá a héten. A törvény az állami kormányzat közlése szerint „elismeri a gazdák és háziállataik közötti érzelmi köteléket”, és engedélyezi, hogy kutyákat és macskákat olyan sírokban és családi sírhelyeken temessenek el, amik használati joga a tulajdonos családjáé.

Bob kutya gazdája 2011-ben halt meg. Temetése után a barna, hosszú szőrű keverék kutya a hírek szerint nem volt hajlandó elhagyni a sírt a Taboão da Serrában található temetőben. A rokonok állítólag többször is megpróbálták elvinni a kutyát, de az mindig visszatért, végül a temető dolgozói fogadták örökbe, akik kennelt biztosítottak számára, és rendszeresen etették, fürdették, valamint beoltatták.

Sírásó Bob országos ismertséget zserzett azzal, hogy más temetési meneteket is kísért, miközben a beszámolók szerint egy kis labdát tartott a szájában, és játszani próbált a látogatókkal, amit sokan a gyász pillanataiban nyújtott vigasztaló gesztusnak tekintettek. Amikor 2021-ban a kutya elhagyta a temető területét, egy motoros gázolta halálra. Ezután Taboão da Serra városi tanácsa kivételt tett, és engedélyezte, hogy volt gazdája mellett temessék el.

A törvényjavaslat egyik benyújtója, Eduardo Nóbrega konzervatív állami képviselő azt írta: „Aki valaha elveszített egy háziállatot, tudja, nem csupán egy állatról van szó. Családtag.” Hozzátette, hogy a jogszabály „méltó és hozzáférhető” alternatívát kínál a korábbi kötelező hamvasztással szemben, amelynek magas költségei miatt a családok gyakran nem megfelelő módon szabadultak meg a maradványoktól. São Paulo nem az első brazil állam, ahol engedélyezik a háziállatok gazdájuk melletti temetését: ez már hatályban van Rio de Janeiróban és Santa Catarinában is. Egy szövetségi törvényjavaslat 2023 óta vár elbírálásra a képviselőházban.

A Paraná állambeli Apucarana városában egy hasonló törvény 2024-ben erős ellenállásba ütközött: városi képviselők például azzal érveltek, hogy „nem helyénvaló”, mivel a temető „szent föld”, ám végül ott is elfogadták a jogszabályt. (Guardian)