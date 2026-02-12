Sztrájk kezdődött a Lufthansánál, csaknem ötezer pilóta vesz benne részt

Megkezdődött a Lufthansa pilótáinak és légiutas-kísérőinek előre bejelentett sztrájkja csütörtök hajnalban. A munkabeszüntetés éjféltől a tervek szerint éjfélig tart. A német légitársaság járatainak jelentős része nem közlekedik.

A Lufthansa előzetesen kiterjedt járattörléseket jelzett, de konkrét számot azonban nem közölt. A nagy repülőterek – köztük Frankfurt és Berlin – indulási listáin csak elszórtan szerepelnek Lufthansa-járatok. A légitársaság arra kérte az utasokat, hogy ne menjenek ki a repülőterekre a bizonytalan helyzetben.

A munkabeszüntetésben mintegy 4800 pilóta vesz részt a Lufthansa és a Lufthansa Cargo állományából, akik magasabb munkáltatói nyugdíjjárulékokat követelnek. A légiutas-kísérők - az Ufo szakszervezet szervezésében - több kollektív szerződésről akarnak tárgyalásokat kikényszeríteni, és a bezárás által fenyegetett Lufthansa CityLine személyzetét is sztrájkra hívták.

Fotó: BORIS ROESSLER/dpa Picture-Alliance via AFP

A Lufthansa vezetése visszautasította a követeléseket, és a munkabeszüntetést szükségtelen eszkalációnak nevezte, hangsúlyozva, hogy további költségnövekedésre nincs mozgástér.

A sztrájk miatt az utasok átfoglalásokra vagy alternatív utazási megoldásokra kényszerülhetnek, belföldi járatok esetében akár vasúti jegyre válthatják repülőjegyüket – közölte a Lufthansa. A cég mindenkinek azt javasolja, hogy elsősorban a digitális csatornáin tájékozódjanak a járattörlésekről vagy -indulásokról. (MTI)