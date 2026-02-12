Zúgott a „Mocskos Fidesz” Lázár péceli fórumán

POLITIKA
A feszült győri fórum után a Pest megyei Pécelen is ellentüntetők fogadták a kampányüzemmódra kapcsolt építési és közlekedési minisztert. A bekiabálókat Lázár következetesen tiszásoknak nevezte. Egy ponton aztán annyira felerősödött a „Mocskos Fidesz!” skandálása, hogy átmenetileg sikerült is a miniszterbe fojtaniuk a szót. Lázár a kórust „Hajrá Fidesz!” kiáltásokkal igyekezett ellensúlyozni.

Amikor a skandálás alábbhagyott, Lázár folytatta a válaszolást, de folyamatosan beszólogattak egymásnak a tüntetőkkel.

Lázár egy másik kérdésre arról beszélt, neki hiányzik a kampányból Habony Árpád. A gödi Samsung gyár miatt is számon kérték, amire azt mondta, azon a kormányülésen, amire ő jár, ilyen tárgyalás vagy megbeszélés nem volt.

