Zúgott a „Mocskos Fidesz” Lázár péceli fórumán

A feszült győri fórum után a Pest megyei Pécelen is ellentüntetők fogadták a kampányüzemmódra kapcsolt építési és közlekedési minisztert. A bekiabálókat Lázár következetesen tiszásoknak nevezte. Egy ponton aztán annyira felerősödött a „Mocskos Fidesz!” skandálása, hogy átmenetileg sikerült is a miniszterbe fojtaniuk a szót. Lázár a kórust „Hajrá Fidesz!” kiáltásokkal igyekezett ellensúlyozni.

Amikor a skandálás alábbhagyott, Lázár folytatta a válaszolást, de folyamatosan beszólogattak egymásnak a tüntetőkkel.