A kutya - 3. rész (Szily László: Idegtartás - 15. fejezet)

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.

A kutyákról szóló 15. fejezet 3. részében megtudhatjuk, hogy amit egy kutya megeszik, az ki is jön belőle. Néha egészen furcsa dolgok, még furcsább módokon. Alapos útmutatást kapunk arról, hogyan neveljük és tápláljuk kutyáinkat, illetve szórakoztató történeteket hallgathatunk a kutyasétáltató emberek főbb archetípusairól.

Az epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.

Ezt a részt és a következő fejezeteket a 444 Közösség és Belső kör előfizetői a személyes feedjükön keresztül tudják meghallgatni.