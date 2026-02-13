Az Epsteinnel való kapcsolata miatt lemondott az egyik legnagyobb amerikai befektetési bank vezető jogásza

Kathryn Ruemmler, a Goldman Sachs befektetési bank vezető jogásza és Barack Obama elnök korábbi jogi tanácsadója bejelentette lemondását, miután olyan e-mailek kerültek nyilvánosságra, amik szoros kapcsolatot mutattak közte és Jeffrey Epstein között, akit „Jeffrey bácsiként” emlegetett – írja a Guardian.

Ruemmler csütörtöki közleményében azt írta, hogy „2026. június 30-i hatállyal lemond a Goldman Sachs jogi igazgatói (Chief Legal Officer) és általános jogtanácsosi (General Counsel) tisztségéről”. Korábban Ruemmler többször is igyekezett elhatárolódni az e-mailektől és az egyéb levelezésektől, és határozottan állította, hogy nem mond le a posztról, amit 2020 óta töltött be.

Bár Ruemmler a közelmúltban „szörnyetegnek” nevezte Epsteint, kapcsolatuk jellege egészen más volt azt megelőzően, hogy Epsteint 2019-ben másodszor is letartóztatták szexuális bűncselekmények miatt, majd egy manhattani börtönben öngyilkosságot követett el. Az e-mailekben Ruemmler „Jeffrey bácsinak” szólította Epsteint, és azt írta, hogy rajong érte. Lemondása előtt a Goldman Sachs szóvivője közleményben azt mondta: Ruemmler „megbánta, hogy valaha is ismerte őt”.

Kathryn Ruemmler (balra) még 2006-ben. Fotó: DAVE EINSEL/Getty Images via AFP

A dokumentumok szerint Ruemmler 2014 és 2019 között rendszeresen kommunikált Epsteinnel, még azt követően is, hogy a pénzembert 2008-ban elítélték kiskorú prostitúcióra való felbujtás miatt. A Fehér Házból való távozása után több nagy értékű ajándékot is kapott Epsteintől, köztük luxus kézitáskákat és egy prémkabátot. A Wall Streeten az ilyen ajándékozás különösen érzékeny kérdés, mivel összeférhetetlenséget vethet fel, és a Goldman Sachs szabályzata előzetes engedélyhez köti az ajándékok elfogadását.

„Annyira kedves és figyelmes! Köszönöm, Jeffrey bácsi!!!”

– írta Epsteinnek 2018-ban. A Reutersnek azt mondta, „védőügyvédként jártam el, amikor Jeffrey Epsteinnel foglalkoztam”.

Ruemmler a Goldman Sachs felső vezetésének tagja volt. David Solomon vezérigazgató decemberben is „kiváló jogásznak” nevezte Ruemmlert, és azt mondta, teljes mértékben megbízik benne és támogatja. Solomon csütörtöki közleményében így fogalmazott: „Szakterületének egyik legkiválóbb szakembereként Kathy sok munkatársunk mentora és barátja volt, és hiányozni fog. Elfogadtam a lemondását, és tiszteletben tartom a döntését.”