Csoda: a Fidelitas wellness disznóvágásán agyba-főbe vert fickó írta a propagandamédia legviccesebb szövegét

Egy idő után azért sejteni lehetett, hogy ezt a Fideszt csak valami fellázadt belsős döntheti meg egyszer. Hasonló a helyzet a Fidesz által fenntartott propagandagépezettel. A kormánymédiában kicsit tovább tartott a dolog, de immár a propagandának is van saját Magyar Pétere. A neve Bordács Bálint. Ez a bátor ember az Ellenpont című propagandakiadvány főszerkesztő-helyettese, előtte origós volt, azelőtt meg Fidelitas-aktivista. De erről később részletesebben mesélek.

Bordács azzal érdemelte ki a propaganda Magyar Pétere címet, hogy olyan méregerős, tűpontos és kegyetlen paródiacikket írt az Ellenpontba a kormányzati kommunikáció kreténségéről, amilyet kollégám, Herczeg Márk sem tudott volna. Veszettül szórakoztató is lett az anyag! Ekkora maflást még nem nagyon kapott a Gépezet, ráadásul belülről!

A cikk azzal az ötlettel játszik el, hogy a kormánymédia hogyan elemezné az Erste bank most futó reklámkampányát, ha ténylegesen csak agyhalottak dolgoznának benne. A poén élvezetéhez érdemes tudni, miről szól az az ék egyszerűségű, 30 másodperces reklámfilm, amiről Bordács cikke szól. A Sárkányok SE képzeletbeli női kosárcsapatának 19-es számú játékosával bunkó módon ordít az edzője meccs közben. A nő utána bánatosan megy haza a lakótelepre, de a játszótéri dühöngőben kosarazó telepiek egyike odahívja játszani és hősünk a barátságos közegben egyből jobb kedvre derül. A szöveg: Válaszd azt, ahol hisznek benned! Válts csapatot! Ez ugyanis egy szokásosan unalmas, bankváltásra ösztönző reklám.

Bordács bátor alapötlete: mit tenne egy kormánymédiás, ha ebbe is bele kéne látnia a Tisza pártot? A szerző már a címben elsüti a viccágyút:

Provokatív reklámmal nyíltan beszállt a választási kampányba az Erste Bank Magyar Péterék mellett

Majd olyan lidet tesz le az asztalra, hogy Rogán Antal kétszer fog sorbanállni a következő pofonért:

„Magyar Péter mellett kezdett kampányolni az Erste Bank, Kármán András volt munkahelye. A nemzetközi bankóriás egy reklámvideóban üzent Magyarországnak: egy magyar zászlós mezben játszó kosárlabdázó példáján keresztül azt próbálja sugallni a magyar választóknak, hogy itt az ideje »csapatot« váltani.”

Hiába kaparod a széked vinnyogva ezen a ponton, a szerző nem kegyelmez és még egyszer meghúzza az iróniacsavart:

„A kosármezre rakott magyar zászló nem hagy kétséget a szándék felől: ők itt nem bankváltásra szólítják fel a magyarokat, hanem arra, hogy kormányt váltsanak.”

Csak ezután tudsz levegőt venni, miközben azt olvasod, hogy

„A támadás hátterében az áll, hogy a magyar kormány a bankok helyett az emberek oldalára állt.”

És még csak a cikk vastaggal szedett bevezetőjénél tartunk. A főszöveg kezdetben egy Kármán András személyére épített poént bont ki. A cikkszerző látszatra azon háborog, hogy micsoda alak ez a Kármán András, aki tavaly ősz óta a Tisza gazdasági szakértője. Ez a szakasz a száraz, úgynevezett angolos humor gyöngyszeme:

„Az Ellenponton elsőként közöltünk róla portrét, amelyben részletesen feltártuk hazai és külföldi karrierjét. Kármán pályája sok más tiszás politikushoz és tanácsadóhoz hasonlóan SZDSZ-közeli körökből indult ki. 13 évig töltött be vezető beosztást a Simor András vezette Magyar Nemzeti Banknál. A 2010-es kormányváltás után tett egy nagyon rövid kormányzati kitérőt, majd a nemzetközi bankárvilág, a multinacionális vállalatok szolgálatába állt, Magyarország ellenében. 2011-ben bekerült az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatóságába, ahol vezető pozíciókat töltött be.”

A poéntechnika itt az úgynevezett deadpan, vagyis ez egy faarccal előadott, mindenki számára nyilvánvaló idiotizmus. Hiszen Kármánról, aki ismeri egyáltalán a nevét, az pontosan tudja, hogy

a karrierjét az MNB-ben kezdő Kármánt az Orbán Viktor által jegybankelöknek kinevezett Járai Zsigmond léptette elő mezei elemzőből a monetáris szabályozási osztály vezetőjének.

már csak azért sem tölthetett be 13 évig vezető beosztást a Simor András vezette Nemzeti Banknál, mert Simor összesen 6 évig, 2007 és 13 között volt jegybankelnök. De Kármánnak ebből csak 3 évig volt a főnöke.

Kármán annyira fideszes volt, hogy 2010-től közel másfél évig volt a második Orbán-kormány államtitkára a Nemzetgazdasági Minisztériumban.

a „majd a nemzetközi bankárvilág, a multinacionális vállalatok szolgálatába állt, Magyarország ellenében” mondat pedig úgy értendő, hogy az Orbán-kormány küldöttjeként beült az OECD igazgatóságába.

A kormánymédia Magyar Pétere ezen a ponton sem áll le a paródiával: újra végigelemzi a teljesen semleges reklámklipet, majd megállapítja:

„Nem kell politikai szakértőnek lenni a látottak értelmezéséhez. Kármán András bankja nem is annyira burkoltan üzent Magyarországnak: most lehet változtatni a csapaton. Az Erste ezzel nyíltan beszállt a kampányba és megpróbál Magyar Péterék mellett mozgósítani.”

Mit mondjak, nem kis bátorság kell ahhoz, hogy valaki ilyen csípősen figurázza ki a résztvevők agyát szép lassan megevő kormánymédia demens állapotát. Komolyan nyilván nem gondolhatta ezt Bordács, hiszen ekkora kreténség azért még egy kormánymédiástól is ritkaság. Ha mégis, akkor ebben az esetben nem annyira az agyatlan párthűség mint egy fejre mért erős ütés állhat a háttérben. A szerző ugyanis fideszes politikai aktivista volt, mielőtt az Origo, majd az Ellenpont propagandistája lett belőle. Ettől persze még megérthetne egy ék egyszerűségű AI-reklámot, de Bordács volt az egyik áldozat 2016 telén, amikor a Fidesz ifjúsági szervezetének Füzesgyarmaton tartott „wellness disznóvágásán” – ők nevezték így! – olyan brutális, törött sörösüvegekkel súlyosbított verekedés tört ki két frakció 3-4 tagja között, hogy az ügyben rendőrségi nyomozás is indult, Kerékgyártó Gábor volt budapesti elnök pedig nyilvánosan bocsánatot kért, majd kilépett a szervezetből. Bordácsot egy volt budapesti elnök embereként verte agyba-főbe a másik volt budapesti elnök, miután elhangzott a híressé vált

„Na itt van a pénz, leszopsz ennyiért?”

- kérdés.