Egymásnak koccant az amerikai haditengerészet két hajója

külföld
Az amerikai haditengerészet egyik hadihajója összekoccant az egyik ellátóhajójával tankolás közben – írta meg a BBC. Az eset során két ember könnyű sérüléseket szerzett, komolyabb bajuk nem esett.

A tankolás és a koccanás után mindkét hajó biztonságban folytatta útját a dél-amerikai partok közelében. Az ütközés oka egyelőre ismeretlen, a haditengerészet vizsgálatot indított.

Az amerikai haditengerészet hajói Puerto Rico-nál. A kép illusztráció.
Fotó: RICARDO ARDUENGO/AFP

Az ellátóhajó a Karib-tengeren hajózik, ahol az utóbbi hónapokban Donald Trump elnök utasítására a haditengerészet növelte a jelenlétét. A venezuelai elnök elrablása után Trump a térségben található Kolumbiát is megfenyegette, a hajókat pedig a kábítószer-kereskedelem elleni harc részeként küldte a környékre.

külföld Egyesült Államok hadihajó Donald Trump amerikai haditengerészet dél-amerika kolumbia karib-tenger ütközés
