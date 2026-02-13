Heindl Péter pécsi aktivista újabb kormányzati óriásplakátot javított ki, megint eljárás indult ellene

Rongálás gyanúja miatt eljárás indult Heindl Péter pécsi jogász és emberi jogi aktivista ellen, miután csütörtök éjjel kijavított egy újabb kormányzati óriásplakátot – írja a Szabad Pécs.

A plakát az új nemzeti petíciót reklámozta, eredetileg Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Volodimir Zelenszkij szerepelt rajta. Heindl azonban Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor fejét, valamint egy zebrát helyezett rá, akik „Hatvanpusztának” üzenik, hogy „nem fizetünk”. Emellett az „Állami kampányplakát választási csalás!” felirat is felkerült a plakátra.

A rendőrség már az első plakát átalakítása közben megjelent. A lap állítása szerint kezdetben keményen léptek fel, az eseményt rögzítő újságíró kezéből egy rendőr kicsavarta a telefont, arra hivatkozva, hogy felszólítás ellenére nem igazolta magát azonnal. Később az újságíró visszakapta az eszközeit. Az eljárás további része már nyugodtabb körülmények között zajlott, Heindlt azonban gyanúsítottként előállították, és mintegy három óra elteltével távozhatott a rendőrségről.

Heindlt a plakátok átfestésétől az sem tartja vissza, hogy tavaly ősszel a Pécsi Ítélőtábla egy korábbi ügyben rongálásért jogerősen elítélte. Álláspontja szerint az állam közterületi politikai hirdetései beavatkoznak a pártok közötti választási versenybe, amit a választási törvény és az uniós jog is tilt, mivel az államnak politikailag semlegesnek kellene maradnia. Elmondása szerint mindezt többször jelezte a választási szerveknek, a rendőrségnek és a bíróságoknak is, de mivel nem történt érdemi fellépés, saját eszközeihez nyúlt.

