Magyar Péter feljelentést tesz „több bűncselekmény gyanúja miatt az illegális videofelvételek ügyében”

„Még Európában is példátlan, hogy egy uralkodó párt úgy akarja lejáratni, zsarolni és ellehetetleníteni a legfőbb politikai kihívóját, hogy annak szexuális aktusát tiltott módszerekkel rögzíti és a felvételek nyilvánosságra hozatalával fenyeget” – kezdi Facebook-posztját Magyar Péter, aki közölte, feljelentést tesz „jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazásának bűntette tiltott adatszerzés bűntette, és személyes adattal visszaélés vétsége bűncselekmények miatt ismeretlen tettesek ellen”.

Hozzátette, hogy „a hatóságoknak azt is vizsgálniuk kell, hogy ki volt a bűncselekmények felbujtója (megrendelője). Segítek: a Karmelitában keressék”.

A Tisza elnöke azt írta, hogy „akik ebben a politikai bűncselekményben értelmi szerzőként vagy végrehajtóként közreműködtek, legyenek a titkosszolgálatok vagy más hatóság vezetői, vagy akár kormányzati politikusok, mind felelni fognak a tettükért a magyar bíróság előtt”.

Kedden jelent meg meg egy rejtélyes weboldal radnaimark.hu címmel, amin egy fekete-fehér kép látható, ami egy plafonhoz vagy felső sarokhoz rögzített kamerával készülhetett. Kezdetben csak a „coming soon”, azaz „hamarosan következik” felirat volt látható az oldalon, csütörtök reggel viszont megjelent a „once upon a time...”, vagyis „egyszer volt...” felirat, és a 2024. 08. 03.-as dátum is. A domainadatok alapján a radnaimark.hu címet már 2024. december 30-án megvette egy magánszemély.

A képen látható szoba ugyanúgy néz ki, mint egy nagykörúti lakáshotel. Miután beazonosítottuk a körúti lakást, megkerestük Radnai Márkot, aki a 444-nek telefonon azt mondta: „Soha életemben nem jártam az apartmanban”. A szállás tulajdonosa egy olyan vállalkozóval áll üzleti kapcsolatban, akiről a kormánypárti sajtó nemrég azt írta, céges kapcsolatain keresztül összefüggésbe hozható Radnai Márkkal. A Tisza Párt sajtóosztálya azt írta, Radnai Márk nem ismeri az említett személyeket.

Magyar Péter csütörtökön közzétett egy videós bejegyzést a radnaimark.hu weboldal megjelenése miatti ügy körülményeiről, és elmondta, hogy 2024. augusztus 2-án a Tisza nyári partit szervezett a támogatóinak, amin ő is részt vett. A rendezvény végén megjelent volt barátnője, Vogel Evelin, aki elhívta egy házibuliba. Ugyan a folyamatos zsarolások miatt akkor már nem álltak kapcsolatban, Magyar nem ismerte fel, hogy titkosszolgálati akcióval áll szemben, és hagyta magát elcsábítani.

Hajnali 5-kor érkeztek meg a weboldalon látható lakásba, amiben ismeretlenek tartózkodtak. Radnai Márk nem volt ott. Magyar azt mondta, az asztalon alkohol és kábítószernek kinéző anyag volt, ő azonban nem nyúlt hozzájuk. Később Vogellel bementek a szobába, és konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek. Az ingatlant délután hagyták el, és együtt ebédeltek.