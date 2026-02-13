Robbanás okozhatta a Budakeszin történt halálos háztüzet

Az elsődleges vizsgálatok szerint valószínűleg az egyik szobában történt robbanás okozhatta a három halálos áldozatot és huszonhét sérültet követelő, Budakeszin péntekre virradóra történt háztüzet, az ügyben büntetőeljárás indult – közölte a Pest megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján.

Már az elsődleges vizsgálatok és meghallgatások során kiderült, hogy valószínűleg az egyik szobában történt egy robbanás, és attól keletkeztek a lángok. Azt, hogy pontosan mi és hogyan okozta a tüzet, majd csak a tűzvizsgálat után tudják megmondani. Az elsődleges vizsgálatok szerint az épületben több szabálytalanság mellett valószínűleg a gázvételezés sem volt szabályos. Az ügyben közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás.

A munkásszállónak is nevezhető épületben negyvenheten tartózkodtak, a tűzben huszonheten sérültek meg, tizenöten szenvedtek könnyű, hárman súlyos sérülést, négyen jelenleg is életveszélyes állapotban vannak kórházban, hárman életüket vesztették a hivatalos közlemény szerint. A Bors azonban úgy tudja, a kórházban egy sérült életét vesztette, így négyre nőtt a halálos áldozatok száma.

Jelenleg közös szemlét végeznek a Pest megyei Rendőr-főkapitányság és a katasztrófavédelem munkatársai. Az épület tulajdonosát, üzemeltetőjét még pénteken meghallgatják.

Péntekre virradóra érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, miszerint Budakeszin, a Zichy Péter utcában egy sorház egy része kigyulladt. Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a tűzoltók: több mint ötven hivatásos, illetve helyi önkéntes tűzoltó érkezett az esethez. A tűzoltók kiérkezésekor körülbelül 200 négyzetméteren égett a kétszintes épület felső része, illetve a tetőtere. A tűzoltók több vízsugár segítségével oltották el a tüzet, és az oltás során huszonhét embert menekítettek ki az épület égő részéből. A hő hatására a tetőszerkezet beomlott, ezért csak centiméterről centiméterre haladhatott az átvizsgálás az épület felső részén. Keresőkutyát is igénybe vettek, a romok között három holttestet találtak.

Öt PB-gázpalackot is találtak, és ezek közül az egyik a hő miatt fel is robbant. Több ipari gázpalack is volt az épületben, illetve orvosi oxigénpalackokat is kihoztak az égő épületrészből. A tűz nagyon gyorsan terjedt, hiszen az épület emeletén egy lakkozott, fával borított épületrész volt, ezért is lehetett ilyen nagy intenzitású az égés. (MTI)