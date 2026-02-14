A városi frakcióvezetőt indítja a Fidesz Nyíregyházán Polgári András helyett

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Halkóné dr. Rudolf Évát, a városi közgyűlés frakcióvezetőjét indítják országgyűlési képviselő-jelöltként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 01. számú országgyűlési egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP színeiben, jelentette be Kovács Ferenc választókerületi elnök. Eredetileg Polgári András indult volna, róla azonban csütörtökön derült ki, hogy mégsem lesz jelölt. Visszalépését akkor Gulyás Gergely a kormányinfón jelentette be.

Szabolcs-Szatmár-Bereg 01

Nyíregyháza ma 7:06
Fontos jelöltek
  1. Halkóné Rudolf Éva
    Halkóné Rudolf Éva
    FIDESZ
  2. Gajdos László
    Gajdos László
    Tisza
  3. Kovács Koppány Zoltán
    Kovács Koppány Zoltán
    Mi Hazánk
  4. Bacsikné Szigeti Gabriella
    Bacsikné Szigeti Gabriella
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.

Polgári a 24.hu senki által nem cáfolt információja szerint egy december végi vadászaton lábon lőtte saját magát. A megyei kormányhivatal, amelyet ő vezet, csak annyit közölt, hogy Polgári András szabadsága alatt balesetet szenvedett, orvosi ellátásban részesült. A részletekről orvosi titoktartásra és a személyiségi jogokra hivatkozva nem adtak tájékoztatást.

Halkóné dr. Rudolf Éváról azt írja a helyi Fidesz, hogy 15 éve aktív részese a helyi közéletnek. „Civil pályafutását tekintve is köztiszteletben álló szakember, hiszen kezdetben vállalati jogászi tapasztalatot szerzett, majd 30 éven át vezetői beosztásokban dolgozott a felsőoktatásban a Nyíregyházi Egyetemen és jogelődjeiben – többek között főtitkárként, valamint az igazgatási és humánpolitikai központ vezetőjeként”, írja a közlemény.

Forrás

Halkóné ezen kívül az egyetem kancellárja is Nyíregyházán.

POLITIKA Halkóné dr Rudolf Éva fidesz-kdnp kovács ferenc gulyás gergely vadászbaleset Nyíregyházi Egyetem Polgári András lábon lőtte magát szabolcs 01 Szabolcs-Szatmár-Bereg nyíregyháza
Kapcsolódó cikkek

Új jelöltet keres magának Nyíregyházán a Fidesz a vadászbalesetet szenvedett Polgári András helyett

Ezt Gulyás Gergely mondta a kormányinfón. Arról nem beszélt, hogy a Fidesz mikor nevezi meg az új nyíregyházi jelöltjét.

Haász János
belföld