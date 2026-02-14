Stohl András levarrta a felnőttfilmes jelöltjét, majd inkább a másik nőt választotta a TV2 párkereső műsorában

Véget ért a rózsaosztogatás A Nagy Ő című párkereső tévésműsorban, ahol Stohl András volt az úgynevezett nagy ő, akinek kegyeiért másfél tucat nő versenyzett három héten át. Annyira, hogy a műsor egy pontján egy pincében nyalogatták a pulzusmérővel felszerelt, bekötött szemű Stohl Andrást.

Az utolsó részben a színész két nőt vitt Horvátországba randizni, Krisztát, illetve a Kiara Lord néven felnőttfilmező Sapkin Katalint. Utóbbinak kifejtette vitorlázás közben, hogy fél a társadalmi megítéléstől, fél a családja, a barátai, a szakma megítélésétől, illetve az újságcikkektől, hogy mi lesz, ha egy pornóst választ párnak. Kiara Lord ezen a ponton megpróbálta felhívni a színész figyelmét, hogy végülis, már mindegy, mert Stohl már a börtönt is megjárta.

A TV2 kiblurözte Stohl András szemüvegét, mert tükröződött benne Kiara Lord mezítelen melle Fotó: TV2

„Nem akarod velem tölteni az éjszakát?” – kérdezte aztán Stohltól, miközben a nő egy csirkecombról rágcsálta le a maradék húst. A Jászai Mari-díjas magyar színművész már ugrott is, a következő jelenetben pedig már ő kérdezte a nőtől, hogy megnézik-e a hálószobát, majd bezárta az ajtót a kamerák előtt. Ezen a ponton ezek szerint már nem félt az újságcikkektől.

Mindezek ellenére, vagy épp ezért – ezt soha senki nem fogja megtudni – Stohl végül a másik nőt választotta, Kiara Lordot pedig hazaküldte azzal a mondattal, hogy:

„Elviszel egy darab Stohl Andrást magaddal, az biztos.”

Amit Kiara Lord sem hagyott szó nélkül:

„Szerintem egy gyáva ember vagy, Stohl András. Sosem leszel olyan szabad, mint én. Hát akkor állj be a sorba! Emberileg csalódtam benned.”

Azt már csak a kameráknak mondta Stohlról: „Én nem kaptam tőle annyit, mint amennyit én adtam neki.”