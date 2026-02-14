Orbán: A putyinozás komolytalan, a közvetlen veszélyforrás Brüsszel

Köszönjük a figyelmet!
„A putyinozás primitív és komolytalan. ”
A következő kormánynak kell dönteni háború és béke kérdésében. Az EU eldöntötte: Ukrajna területén kell legyőzni az oroszokat. Kilenc országban már van sorkatonaság, kilőttek a katonai kiadások, megállapodások vannak arról, hogy csapatokat küldenek, hitelt vesznek fel. Ukrajna nyeli a pénzt. Közben senki nem tudja a választ: hogyan lehet legyőzni egy atomhatalmat anélkül, hogy bevetnék a nukleáris fegyvereiket. A Don-kanyarban szerzett tapasztalatok miatt ismerjük, milyen egy háború arrafelé. Amíg nemzeti kormány van nem küldünk pénzt, a fiatalokat se vihetik Ukrajnába.
Mielőtt nekifogunk a beszéd értékelésének, kicsit tekintsünk vissza. Kik mentek be az évértékelőre? A teljesség igénye nélkül:
Nem azért jött Orbán a politikába, hogy miniszterelnök legyen, hanem együtt akarták megváltoztatni Magyarországot. Évtizedekig azt akarták, hogy gyengék és vesztesek legyünk. Orbánék azt akarják, hogy nagyok és gazdagok legyünk. 2026 a győzelem éve lesz Magyarországnak.
A közösségük nemcsak politikai közösség, hanem egy hivatás közösség. A hivatásuk Magyarország függetlenségének és szuverenitásának megőrzése. Régen egész Európa ilyen volt, most keveredés, lelketlenség, bizonytalanság van. Idehaza rend van és biztonság, Európa legbiztonságosabb országa Magyarország. Egy magyar világ, amiben otthon érezzük magunkat. Ezért a Fidesz-KDNP a biztos választás.
A dezsavű-érzés nem véletlen, ilyen már volt, 2002-ben is megmondták: MSZP-győzelem esetén a nagytőke alapít kormányt és mindent elvesznek. Mondták, gázáremelésre készülnek, letagadták, mint most a tiszások. 15-ször emelték meg a gáz árát a szocialisták. Nem vitték tovább azt se, ami jó. Jött az elszegényedés, aztán a csőd. Ó, boldog Magyarország, csak ne hagyja magát félrevezetni már, írta Dante, akinek Orbán jelenti: azon vannak.
Az Erste Bank Hungary Zrt.-ben a magyar államnak 15 százalékos részesedése volt 2023 végéig, akkor is csak azért adta el, hogy legyen pénze a ferihegyi reptér megvásárlására. Amikor a részvénycsomagot eladta a magyar állam, a kormány honlapján erről kiadott közleményben azt írták: „A befektetés pénzügyi értelemben is sikeres volt a Magyar Állam számára”. Ugyanebben a közleményben azt is írták: „A kormány a jövőben is fontos partnerként tekint az Erste Csoportra, mint az ország iránt hosszú távon elkötelezett, a magyar bankszektor egyik meghatározó szereplőjét adó vállalatra”.
Mit keres itt a Shell, meg az Erste? Olyan tényeket ígér Orbán, amikről beszélni sem szoktak. Miből futja Magyarországnak a rezsicsökkentésre, az új gyárakra, városnegyedek újjáépítésére, 14. havi nyugdíjra, diákhitelre, satöbbi. 2010 és 2025 között bankoktól, energiavállalatoktól és kereskedelmi vállalatoktól 14 ezer 956 milliárd forintot vettek el. És 2026-ban is elvesznek 1922 milliárd forintot. Ez a társadalmi felelősségvállalás, ettől még nem mentek csődbe. Elsődleges céljuk megakadályozni, hogy további pénzt vegyen el tőlük a kormány. Ha a Tisza-Brüsszel koalíció kormányon lesz, akkor kizsebelik a magyar családokat.
Jelenleg Magyarországon a legalacsonyabb a rezsi, ezért delegáltak képviselőt a kormányba. A nemzetközi bankok célja sem nagy rejtély. Gyurcsány idején aranyéletük volt, de azóta elegük lett Magyarországból, azt akarják, adjuk vissza a pénzüket. Ezért delegáltak képviselőt a reménybeli kormányukba.
Hogy minden évben 400 ezer ember hal és rokkan meg a háborúban, az nem érdekli őket.
Hit, remény, szeretet, ez a Fidesz közössége Orbán szerint, a szeretet és az összefogás ereje legyen a kampányban is a vezérfonal.
Valódi ellenfeleik nem a Tisza és a DK, hanem a brüsszeli gazdáik. A DK már rég eladta a lelkét, senki sem lepődik meg. Ha kell szovjet sarló-kalapács, ha kell uniós csillagok.
A Tisza egyenesen brüsszeli kreálmány. A németek tudják, nem maradhatnak magyar párt nélkül, ezért a Fidesz és a KDNP Európai Néppártból való távozásával megalapították a Tiszát. Ami új: beszállt a meccsbe a globális nagytőke, nincs álarc, jelmez sincs. Itt áll előttünk a nemzetközi pénzügyi hatalom. Az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani. Magyarországnak ideje felébredni. Brüsszel megállapodott a Shellel és az Erstével, vissza akarják kapni a pénzüket. A Shell, az Erste és Brüsszel a halál vámszedői, a halál kutyái. Messziről, kényelmesen nézik a tévén, hogyan dőlnek romba városok. A háború egyik fő nyertese a Shell. Céljuk minket is leválasztani az orosz energiáról, sokszorosra akarják emelni profitjukat.
Mármint Balmazújvárosban. Orbán azt mondta, más fontos választás már nem lesz az országgyűlési választásig. Itt egyébként mindössze 28 szavazatnyi előnnyel szerzett meg egy eddig ellenzéki körzetet a Fidesz. Időközi választásból nagy következtetéseket azért nem érdemes levonni (hagyományosan jóval alacsonyabb szokott lenni a részvételi arány), plusz fontos kiemelni, hogy a Tisza Balmazújvárosban nem állított jelöltet.
És ha már Orbán nem tette, mi azért emlékezzünk meg a 23-24 ezer fős Kazincbarcikáról (Balmazújváros 17 ezer fős) is, ahol március 8-án lesz még egy időközi az áprilisi választások előtt.
Az első sorokban, közvetlenül a miniszterelnök mögött nem a Fidesz vagy a kormány fontosabb tagjai foglalnak helyet most az évértékelőn, hanem celebek és úgynevezett influenszerek tömkelege.
Az első sorban balra Rákay Philip és Szabó Zsófi látható, jobbra Kaszás Márk, aki foglalkozását tekintve influenszer, eddigi legismertebb tevékenysége pedig az volt, hogy az RTL-en futó Sztárboxban kiállt egy meccsre egy másik influenszerrel, Ádám Securityvel. Szabó Zsófi felett a második sorban ifjabb Schóbert Norbert foglalt helyet, mellette Kautkzy Armand. Felettük a harmadik sorban pedig Kucsera Gábor világbajnok kajakozó és párja, Tápai Szabina ülnek, aki nem mellesleg egy NER-közeli influenszerügynökséghez tartozik.
A Fidesz Facebook-posztja alapján viszont ennél is több híresség tisztelte meg jelenlétével az eseményt: ott van a kuvaiti származású rapper, Jaber, Széki Attila, vagyis Curtis, Dopeman, az egykor VV Béciként ismertté vált Rácz Béla, újabb nevén Young G, Hajas László fodrász, Hajdú Péter, Németh Kristóf és Zalatnay Sarolta.
Amerre jár csupa elszánt emberrel találkozik. Ez a közösség a választáson győzni akar és győzni fog.
Mit lát az ellenfélnél? Düh, harag, gyűlölet, rosszkedv. Ebből nem lehet közösséget építeni. Ki akar ilyen országvezetést. Az ellenfelek ismert bűnözőket bandába szervezve zavarják meg a fideszes gyűléseket. Ne engedjük, hogy a Tisza visszavigyen az ököljog világába, mondta Orbán.