Orbán: A putyinozás komolytalan, a közvetlen veszélyforrás Brüsszel

Hit, remény, szeretet, ez a Fidesz közössége Orbán szerint, a szeretet és az összefogás ereje legyen a kampányban is a vezérfonal.

Valódi ellenfeleik nem a Tisza és a DK, hanem a brüsszeli gazdáik. A DK már rég eladta a lelkét, senki sem lepődik meg. Ha kell szovjet sarló-kalapács, ha kell uniós csillagok.

A Tisza egyenesen brüsszeli kreálmány. A németek tudják, nem maradhatnak magyar párt nélkül, ezért a Fidesz és a KDNP Európai Néppártból való távozásával megalapították a Tiszát. Ami új: beszállt a meccsbe a globális nagytőke, nincs álarc, jelmez sincs. Itt áll előttünk a nemzetközi pénzügyi hatalom. Az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani. Magyarországnak ideje felébredni. Brüsszel megállapodott a Shellel és az Erstével, vissza akarják kapni a pénzüket. A Shell, az Erste és Brüsszel a halál vámszedői, a halál kutyái. Messziről, kényelmesen nézik a tévén, hogyan dőlnek romba városok. A háború egyik fő nyertese a Shell. Céljuk minket is leválasztani az orosz energiáról, sokszorosra akarják emelni profitjukat.