Az első menetben, fél perc után ütöttek ki úgy egy színészt a Sztárboxban, hogy sokáig fel sem bírt állni

Cikkünk frissül.
Miközben A Kossuth téren Juhász Péter mellett tüntettek Puzsér Róberték, az RTL-en élő adásban kezdték el híresek és kevésbé híresek összeverni egymást. Első körben az énekes Dárdai Blanka és Schoberték lánya, a saját bevallása szerint influenszer foglalkozású Schóbert Lara csaptak össze: Dárdaira többször is rá kellett számolni, Schóbert végül pontozással meg is nyerte a mérkőzést.
A második mérkőzést férfi nehézsúlyban két színész nyomta le: Noé Viktor és Molnár Gusztáv. Pontosabban csak nyomta volna le, mert végül az első menetben úgy kiütötte Molnár Gusztáv Noé Viktort, hogy utóbbi sokáig lábra sem bírt állni.
„Akkorát üt, mint amit a ló rúg” – mondta aztán magához térése után Noé Viktor, aki hozzátette, hogy miután „kesztyűn keresztül” kiütötte őt a másik színész, „percekig szédült” még a sarokban.