Az első menetben, fél perc után ütöttek ki úgy egy színészt a Sztárboxban, hogy sokáig fel sem bírt állni

Cikkünk frissül.

Miközben A Kossuth téren Juhász Péter mellett tüntettek Puzsér Róberték, az RTL-en élő adásban kezdték el híresek és kevésbé híresek összeverni egymást. Első körben az énekes Dárdai Blanka és Schoberték lánya, a saját bevallása szerint influenszer foglalkozású Schóbert Lara csaptak össze: Dárdaira többször is rá kellett számolni, Schóbert végül pontozással meg is nyerte a mérkőzést.

A második mérkőzést férfi nehézsúlyban két színész nyomta le: Noé Viktor és Molnár Gusztáv. Pontosabban csak nyomta volna le, mert végül az első menetben úgy kiütötte Molnár Gusztáv Noé Viktort, hogy utóbbi sokáig lábra sem bírt állni.

Noé Viktor a földön