Az első menetben, fél perc után ütöttek ki úgy egy színészt a Sztárboxban, hogy sokáig fel sem bírt állni

tévé
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Cikkünk frissül.

Miközben A Kossuth téren Juhász Péter mellett tüntettek Puzsér Róberték, az RTL-en élő adásban kezdték el híresek és kevésbé híresek összeverni egymást. Első körben az énekes Dárdai Blanka és Schoberték lánya, a saját bevallása szerint influenszer foglalkozású Schóbert Lara csaptak össze: Dárdaira többször is rá kellett számolni, Schóbert végül pontozással meg is nyerte a mérkőzést.

A második mérkőzést férfi nehézsúlyban két színész nyomta le: Noé Viktor és Molnár Gusztáv. Pontosabban csak nyomta volna le, mert végül az első menetben úgy kiütötte Molnár Gusztáv Noé Viktort, hogy utóbbi sokáig lábra sem bírt állni.

Noé Viktor a földön

„Akkorát üt, mint amit a ló rúg” – mondta aztán magához térése után Noé Viktor, aki hozzátette, hogy miután „kesztyűn keresztül” kiütötte őt a másik színész, „percekig szédült” még a sarokban.

tévé dárdai blanka sztárbox noé viktor rtl molnár gusztáv kiütés schobert lara
Kapcsolódó cikkek

Puzsér Róbert és még sok ember a testével védi Juhász Pétert a Kossuth téren

Megbékélés miatt tüntettek volna, azonban csütörtökön az ügyészség házkutatást tartott Juhász Péternél, ezért most inkább vele szolidarítanak.

Bódog Bálint
POLITIKA