Valósággal hullanak a síelők az Alpokban a lavinák miatt, emberölés gyanújával vizsgálnak egy francia hegyi vezetőt

Mentőakció a francia Alpokban január 19-én Fotó: JEFF PACHOUD/AFP

Emberölés gyanújával indult eljárás egy francia hegyi vezető ellen, aki egy öt brit síelőből álló csoportot vitt ki szűzhavazni a Val d’Isère-i síterepen, de elkapta őket egy lavina - írja a Guardian. Két brit meghalt a csoportból, egy harmadik enyhe sérüléseket szenvedett, a gájd karcolás nélkül úszta meg. Ugyanez a lavina megölt egy tőlük függetlenül mozgó francia síelőt is.

Az utóbbi hét napban rengeteg halálos áldozatot követeltek a lavinák az Alpokban, főleg a hegység déli, olaszországi részén. Egy hét alatt 13 ember halt meg az olasz Alpokban, 2 Svájcban és a fent említett 3 Franciaországban.

Francia mentőhelikopter akcióban Fotó: JEFF PACHOUD/AFP

Mindez a szokatlanul instabil hórétegeknek köszönhető. Sok helyen ugyanis nagyobb mennyiégű friss hó hullott a régi, instabillá vált felületekre, olyan alaphelyzetet előidézve, hogy egyetlen síelő mozgása is komoly lavinát szabadíthat el - magyarázta az olasz hegyimentők szóvivője a Reuters hírügynökségnek.