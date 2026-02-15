A téli olimpiák történetének legsikeresebb sportolója lett a norvég sífutó, Johannes Klaebo

A norvég válogatott nyerte a férfi sífutóváltók vasárnapi versenyét a milánói-cortinai téli olimpián: Johannes Hösflot Klaebo pályafutása kilencedik aranyérmét szerezte meg, amivel rekorder lett a téli olimpiai játékok történetében, soha senki nem nyert még ennyit.

A verseny fő esélyesének számító norvég csapat az első váltásnál 7,2, a másodiknál – azaz a klasszikus stílusú résztáv végén – 10 másodperccel vezetett a finnek előtt, mögöttük a házigazda olaszok, a franciák, az amerikaiak és a kanadaiak álltak. A harmadik váltásnál a norvégok stabilan őrizték előnyüket a második helyre fellépő franciákkal szemben, míg a finnek a bronzérmes helyen álltak.

Johannes Hösflot Klaebo ünnepli a kilencedik aranyérmét. Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

A norvégoknál utolsónak következett Klaebo, aki rendkívül magabiztos teljesítménnyel hozta be első helyre a norvégokat. Mögöttük a franciák zártak másodikként, a harmadik helyet pedig a hatalmasat hajrázó olasz váltó szerezte meg.

A 29 éves versenyzőnek az aranyérmek mellett egy-egy ezüst- és bronzérme van. A vasárnapi győzelmével megelőzte az örökrangsor élén honfitársát, Marit Björgent, aki nyolc arany-, négy ezüst- és három bronzéremmel fejezte be pályafutását a 2018-as phjongcshangi olimpia után. (MTI)