Dobrev a DK kampánynyitóján: „Mi nem fogunk asszisztálni ahhoz, hogy rendszerváltás helyett csak vezércsere történjen a NER-ben”

Meglepetésvendégeket ígért a DK kampánynyitó gyűlésére az egyik házigazda, Kálmán Olga, és kétszer is jelezte menet közben, hogy ők voltak azok.

Kiderült, hogy AI-ékat hívták vendégségbe a MOM Sportban tartott rendezvényre.

Az első meglepetésvendég Széchenyi AIstván volt, aki azt mondta el, hogy ha ma élne, akkor bizony „a DK-felé biccenteném meg tiszteletteljes cilinderemet”. A másik pedig Mesterséges Mátyás király, aki szintén megvallotta a jelenlévőknek, hogy „én ma a DK-felé billenteném meg a koronámat”. Itt sajnos abba is maradt a vendégek sora.

A 3 és fél órás esemény legerősebb pillanatai voltak ezek, megelőzve azt, amikor Varju László elővette a zakója belső zsebéből a baseballsapkáját és fordítva vette fel azt, hogy ezzel mutassa, a DK az ellenállás.

Az ellenálló

Ez viccként felvette a versenyt a szintén felszólaló Kuncze Gáborral.

Fotó: DK

Továbbra is inkább mérgesnek, mint viccesnek tűnt Jakab Péter, aki pályája kezdetén és derekán is aligha gondolta volna, hogy a DK-színpadán gyűjti be a tapsokat.

Személyesen kampányolt a DK mellett Stefan Lövfen, az Európai Szocialisták Pártjának elnöke.

A zárószónok Dobrev Klára szerint miközben a politikának a közügyekről kellene szólnia, ehelyett ma hatalomtechnikáról szól; hogy „ki tud hangosabban üvölteni, ki tudja a másikat jobban lerántani a sárba, hogyan tudják megalázni, szellemesebben kigúnyolni egymást”. Ő viszont a magyar valósággal foglalkozik, mert ha a politika nem azok életéről szól, akik dolgoznak, nevelnek, gondoznak és közben beleroppannak, akkor az már nem is politika, hanem szórakoztatóipar.

Mint mondtam, az elmúlt hónapokban politikusok, expolitikusok, elemzők, újságírók, civilek is próbáltak rávenni arra a DK-t, hogy adják fel az elveiket, és ne induljanak a választáson, ne állítsanak jelölteket, lépjenek vissza.

„És lehetőleg feküdjünk bele inkább egy nagy gödörbe és húzzunk magunkra földet is”.

Nagyon úgy néz ki, hogy ezt a tanácsot nem fogják megfogadni. Dobrev szerint ugyanis tévedés, hogy „csodálatos, plurális többpárti demokrácia leszünk, baloldallal, jobboldallal, liberálisokkal és zöldekkel, csak előbb egy kis egyszemélyi teljhatalomra lenne újra szükség, mint 2010-ben”. Szerinte ez tévedés és „nagyon fájó lesz az ébredés”. Dobrev Klára elmondta, hogy ők a garancia arra, hogy ne csak a miniszterelnök személye változzon, hanem a hazát irányító politika is, és a kormányváltáshoz azokra a százezrekre is szükség van, akik garanciát akarnak a valódi változásra.

Fotó: DK

A DK-ról azt mondta, hogy az egyetlen párt, amelyik azonnal eltörölné a rabszolgatörvényt, megerősítené a szakszervezeteket, és visszaadná a sztrájkjogot, adómentessé tennék a jövedelmeket a minimálbér szintjéig. A DK elnöke szerint amikor a Tisza azt mondja, hogy majd 2035-ben megszüntetjük az orosz gázfüggőséget, valójában azt mondja, hogy 2 ciklus, tehát 8 év alatt sem változtatna semmin. A határon túliak szavazati jogával kapcsolatban Dobrev azt mondta, hogy „a DK-n kívül mindenkinek teljesen rendben van, ha olyanok is szavazhatnak a magyar választáson, akik soha nem éltek itt, soha nem adóztak itt, és nem viselik a döntésük következményét”.

„Nem tudom, hogy miért maradt ki az elszámoltatás a Tisza programjából. Ha volt valami, amiben egyetértés volt köztünk, az az Út a börtönbe program, erre pont ez nem került be a végleges programba. Mi nem fogunk asszisztálni ahhoz, hogy rendszerváltás helyett csak vezércsere történjen a NER-ben, és minden menjen tovább, ahogy eddig, csak a második vonallal. Nem vagyonadó kell a lopott vagyonra, és bársonyszék a tönkretett életekért. A bűnösöknek bilincs és börtön jár és ebből mi nem engedünk!” – mondta el Dobrev.

Dobrev összegzésképpen közölte, hogy mára egyetlen politikai erő maradt, amely az Orbán rendszer egészével, annak minden egyes porcikájával szemben áll, és ez a Demokratikus Koalíció. „Vannak, akik csak miniszterelnököt akarnak váltani, vannak, akik sorcserét akarnak és vannak, akik örülnek egy fiatalabb fidesznek is, valamiféle „fidesz light-nak”. Mi egyiket sem akarjuk. Nem nyugszunk addig, amíg az Orbán rendszer minden egyes eleme nem kerül a történelem süllyesztőjébe” – zárta beszédét a pártelnök.