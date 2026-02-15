Őrizetbe vették az Aston Martin sofőrjét, aki halálos baleset okozott Győr belvárosában

Halálos közúti baleset okozásának gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették a 33 éves férfit, aki szombaton elütött egy idős nőt Győr belvárosában, írja a police.hu. A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya előterjesztést tett a letartóztatására is.

A videófelvételek és a rendőrség közleménye alapján annyit tudni, hogy a férfi az Aston Martin luxusautójával a kétszer kétsávos úton előbb áttért a szemközti sávba, majd a túloldali buszmegállót lerombolva elütötte a 76 éves nőt, aki a helyszínen meghalt. Az autó nagy sebességgel haladhatott, mert a balesetben totálkárosra tört, a buszmegállóban lévő padot pedig miszlikbe aprította, majd még a mögötte levő ház falát is megbontotta.

A balesetben az autó utasa is megsérült, őt a mentőszolgálat kórházba szállította. Az ügyről szóló Reddit-topik több hozzászólója is megjegyezte, hogy a jellegzetes külsejű luxuskocsi sofőrje a vad vezetési stílusáról volt ismert a városban.