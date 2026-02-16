Egyéni csúcsot ért el, a negyedik helyről várja a hétfő esti kűrt a magyar műkorcsolyapáros

A német Minerva Fabienne Hase és Nikita Volodin vezet a műkorcsolyázók páros versenyének vasárnapi rövidprogramja után a milánói téli olimpián.

A magyar színeket képviselő Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei egyéni rekordot korcsolyázott, így az előkelő, negyedik helyről várja a hétfői kűrt.

Az orosz születésű páros Michael Jackson Earth Song című slágerére remek emeléssel és háromfordulatos dobással kezdett, ami után Sviatchenko megingás nélkül kapta el partnerét. Tökéletesen sikerült a háromfordulatos dobott Lutz, végül pedig az ugrott tripla toeloop is, ezzel a magyar páros a rövidprogram legnehezebb részen túl volt. Az egykezes emelés után Sviatchenko a vállán engedte vissza a jégre Pavlovát, ugyanakkor kissé lassúnak tűnt, ahogy pörgette a párját.

A lépéssorban és a forgásokban látszólag remek összhang volt kettejük között, talán a lendület hiányzott kissé belőle. Bár a közönség nem igazán jött lázba, a pontozók mégis magasra értékelték a látványos hiba nélküli előadást, Pavlováék 73,87 pontot kaptak, ami pályafutásuk legjobb eredménye. Több mint fél ponttal múlták felül az egyéni csúcsukat, amit a januári Európa-bajnokságon értek el, ahol végül bronzérmesként zártak.

„A legjobb eredményünket kaptuk, ami hihetetlen. Az atmoszféra lenyűgöző volt, a közönség elképesztően hangos volt, láttuk a magyar zászlókat is, ami nagyon büszkévé tett minket"

– értékelt az MTI-nek Pavlova. A magyar páros női tagja továbbra is abban bízik, hogy sikerül a legjobb hatban végezniük, ehhez szerinte egy újabb kitűnő kűrre lesz szükségük.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A 21 éves Pavlova és a 25 éves Sviatchenko eredménye azért lett különösen értékes, mert több nagy esélyes is hibázott. A két éve világbajnok kanadai Stellato-Dudek, Deschamps páros rontások után mögéjük csúszott, ahogy a 2022-es Európa-bajnok olasz Conti, Macii kettős is. Nagy meglepetésre a kétszeres világbajnok japán Miura, Kihara párost is hibázott, ellentétben a tavalyi Eb-győztes német Hase, Volodin kettőssel, akik kiemelkedően szerepeltek, egyedüliként 80 pont fölé jutottak. Második helyről a georgiai Metelkina, Berulava, harmadikról a kanadai Pereira, Michaud páros várja a hétfő este 20 órakor kezdődő szabadkorcsolyázást.