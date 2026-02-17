Már 83 vaddisznót fogtak be a XII. kerületben

A vaddisznók befogása jelenleg is zajlik a XII. kerületben, eddig összesen 83 egyed befogása történt meg, miközben 9 csapda üzemel folyamatosan különböző helyszíneken – írja közleményében Hegyvidék önkormányzata, hozzátéve, hogy miután ők nem vadgazdálkodó szervezet, a feladat ellátása szoros együttműködésben történik az illetékes hatóságokkal és a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, ahonnan csapdák is érkeztek a munkához.

Közölték még, hogy az elavult, nagyobb mértékben emberi beavatkozást igénylő eszközök kiváltása érdekében több millió forint értékben vadkamerák és csapdákra szerelhető, távirányítású eszközök beszerzése történt, és további fejlesztések is várhatók.

Február végén és március elején értékelik a csapdázásos befogási módszert, akkor dől el, hogy a jelenlegi eljárás önmagában elegendő-e vagy szükségessé válik más gyérítési technikák bevonása is. Azt írták, hogy a tapasztalatok alapján a csapdázás eddig kifejezetten hatékonyan működik, nemzetközi összehasonlításban is jó eredményeket mutat, ugyanakkor a Hegyvidéken tapasztalható egyedszám kiemelkedően magas.

A vaddisznók megjelenése nem új keletű probléma, és nem kezelhető gyors, egyszeri megoldásokkal. A kerületben 2019 óta nem történt befogás, így több évnyi elmaradást kell pótolni.