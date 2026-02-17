Pénzt ad a gyermekvédelemben nevelkedett fiatalok jogosítványszerzéséhez a kormány, a javítóintézetiseknek nem jár a támogatás

A Szőlő utcai javítóintézet 2025 decemberében. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Állami támogatást ad a gyermekvédelemben nevelkedett fiatalok jogosítványszerzéséhez a kormány – derül ki a Belügyminisztérium rendelettervezetéből. Az intézkedés 4722 fiatalt érint, és a következő öt évben összesen 3,48 milliárdot szánnak rá.

A tervezet szerint az intézkedést a gyermekvédelemben nevelkedett fiatalok „munkaerőpiaci esélyeinek előmozdítása érdekében” vezetik be március 1-jétől. A támogatást „B” és „C” kategóriába sorolt járművek vezetésére jogosító vezetői engedélyre, valamint a „C2” kategóriához kapcsolódó gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez nyújtják.

A támogatás mértéke a vezetői engedély megszerzésével összefüggő díjak ténylegesen megfizetett összege, függetlenül a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges vizsgák eredményétől.

Az állami támogatás a javítóintézeti nevelésben részesülőknek és a javítóintézet utógondozó részlegén ellátottaknak nem jár. (HVG)