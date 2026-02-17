Rendőrségi arcfelismerő alapján gyanúsították meg csalással a fiút, aki a történtektől 200 kilométerre épp iskolában volt

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Bálintnak 2023. november 21-én átlagos napja volt. Reggel bement nyíregyházi gimnáziumába, aztán kora délután hazament. Pár perccel azután, hogy befejeződött az utolsó órája, tőle kétszáz kilométerre, a budapesti Blaha Lujza téren valaki 40 ezer forintot vett ki egy ATM-ből.

Majdnem másfél évvel később, 2025 nyarán Bálint a felvételi pontváró bulira készült, amikor édesanyja felhívta, hogy az előbb beszélt a rendőrökkel, akik másnapra beidézték őt gyanúsítotti kihallgatásra. A fiú édesanyjával és kirendelt védőjével 2025. július 24-én bement a nyíregyházi rendőrkapitányságra.

Az adategyeztetés és a kötelező figyelmeztetések felolvasása után a rendőr megkezdte a kihallgatást. Azt mondta, Bálint egyelőre ismeretlen társa vevőként jelentkezett online apróhirdetésekre, majd az eladóval való megegyezés után adathalász linket küldött, az eladó pedig a linkre kattintva megadta a bankkártyaadatait és a biztonsági kódját. Az ilyen módon kicsalt adatokat a rendőrség gyanúja szerint Bálint megszerezte, majd az ApplePay vagy GooglePay felületére beregisztrálta és 40 ezer forint készpénzt vett fel a Blaha Lujza téri ATM-ből. A rendőr azt mondta,

„hamis, hamisított vagy jogosulatlanul megszerzett elektromos készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával vagy az ilyen eszközzel történő fizetés elfogadásával kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalással”

gyanúsítják Bálintot.