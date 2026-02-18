Bűvésztrükkel lopott országszerte több boltból is egy nő

2024 áprilisában egy kecskeméti boltban fizetéskor a 26 éves nő látványosan elővett egy húszezrest, majd nekiállt aprópénzt keresni, és beszélgetéssel elterelte az eladó figyelmét. Eközben észrevétlenül visszatette a húszezrest a pénztárcájába. Az eladó mindezt nem vette észre, és több mint 19 ezer forint visszajárót adott át, amelyet a nő eltett, majd távozott. Erről a Police.hu számolt most be, mert a boltos feljelentést tett.

A nyomozás során kiderült, hogy nem a kecskeméti volt az egyetlen trükkje a nőnek. Azt írják, január óta országszerte – Sopronban, Hajdúszoboszlón és Szikszón – több üzletben is hasonló módszerrel lopott. Egy gyorsétteremben, egy műszaki boltban és egy benzinkúton is sikerrel járt a bűvésztrükkhöz hasonlító mutatvánnyal. „A rendőrök azonosították az elkövetőt, egy 26 éves nőt, és négyrendbeli lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrök befejezték a nyomozást, az iratokat pedig megküldték az ügyészségnek” – írja a rendőrségi közlemény.