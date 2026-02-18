Egy diák meglincselése süllyesztheti el az eddigi legsikeresebb baloldali populista kísérletet Európában

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Quentin Deranque Fotó: -/AFP

Szerdáig 11 embert vettek őrizetbe Lyonban az egész Franciaországot megrázó politikai lincselés ügyében. Az alapügy: egy egyetemi kampusz előtt tartott aprócska, ártatlannak tűnő demonstráció után egy csapat szélsőbaloldali egyetemista és társaik agyonvertek egy 23 éves szélsőjobboldali nacionalista hallgatót.

Az ügy miatt egyre védhetetlenebb helyzetbe kerül a pár éve még a baloldal populista megújítójaként kezelt La France Insoumise (LFI) párt, mivel a 11 őrizetbe vett személyből sajtóinformációk szerint legalább 7-en az LFI tavaly nyáron betiltott ifjúsági szervezete, a La Jeune Garde (Ifjú Gárda) tagjai.

Fogdában ül Raphaël Arnault 31 éves LFI-s nemzetgyűlési képviselő parlamenti asszisztense is. 2018-ban, 23 évesen Arnault alapította a Gárdát, és feloszlatásáig szóvivője volt. A nyomozás csak most kezdődött, de a Le Figaro információja szerint ketten is azt vallották, hogy a pártalkalmazott ököllel ütötte őket.

Bár sok részlet tisztázatlan, nagy vonalakban tudható, mi történhetett csütörtökön délután a lyoni Science Po egyetemen és környékén. A kampuszon az LFI európai képviselője, Rima Hassan tartott előadást. Hassan megosztó politikus, a párt antiszemita szárnyának képviselője, aki korábban a Hamász izraeli civilek elleni terrortámadását is jogosnak nevezte. Emiatt tartott mikrodemonstrációt a kampusz bejáratánál a Némésis nevű szélsőjobboldali-identitárius ifjúsági feminista szervezet 7 nő tagja. Mivel sejtették, hogy szélsőbalos ellentüntetők is megjelennek, velük jött nagyjából kétszer ennyi fiatal férfi társuk is, akik a kampusz környéki utcákban őrködtek, hogy közbelépjenek, ha az antifák megtámadnák a nőket. Ezek egyike volt a későbbi áldozat. Tényleg jöttek szélsőbalosok, a beszámolók szerint nagyságrendileg húszan.

Értelmiségi mikroesemény volt a javából: nagyjából 40 ember tüntett tehát összesen egy oktatási intézmény előtt, jórészt kora huszonévesek, köztük sok egyetemista. Nem volt kődobálás, benzines palack, rendőrroham, csak skandálás. Az esemény témája az volt, hogy egy állami iskola adjon-e megszólalási lehetőséget valakinek, akit sokan szélsőséges gyűlölködőnek tartanak, bár nem kevesen meg nem. Ártatlan szólásszabadság-gyakorlatnak tűnt az egész, még azután is, hogy amikor délután fél hat táján 7 jobbos feminista molinót akart kifeszíteni, az egyiküket fojtófogással földre vitték. Akkor még ebből sem lett nagyobb balhé.

Többek közt azért sem, mert az őket megvédeni érkezők ekkor már menekültek. A szélsőbaloldali csapat ugyanis megtalálta a szélsőjobbos férfiakat, akik kevesebben voltak náluk, és megtámadták őket. A Némésis vezetője azt állítja, hogy ebben a támadó csapatban többen is felismerték Raphaël Arnault asszisztensét, aki többekkel ellentétben nem takarta el az arcát. A beszámolók szerint a kezdeti ütlegelés hatására az identitáriusok hamar szétszaladtak, a szélsőbalosok meg üldözőbe vették őket.