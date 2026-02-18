Tizenegy embert tartóztattak le a francia hatóságok a 23 éves szélsőjobbos aktivista meggyilkolása miatt

Tizenegy embert tartóztattak le Franciaországban a szélsőjobboldali aktivista, Quentin Deranque meggyilkolása miatt – köztük egy szélsőbaloldali parlamenti képviselő munkatársát is. A 23 éves Deranque a múlt héten halt meg, miután súlyos agysérülést szenvedett, amikor legalább hat ember rátámadt egy szélsőjobboldali tüntetés után Lyonban. A demonstrációt egy egyetemen felszólaló szélsőbalos politikus ellen tartották (az esetről szóló cikkünk itt olvasható).

Quentin Deranque Fotó: -/AFP

Az eset tovább növelte a feszültséget a francia szélsőjobb és radikális baloldal között a márciusi önkormányzati választások és a 2027-es elnökválasztás előtt, amelyen a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) eddigi legjobb esélyével indulhat a győzelemre.

A lyoni ügyész, Thierry Dran kedden este kilenc gyanúsított őrizetbe vételét jelentette be. Szerdán további két embert fogtak el: egy férfit, akit közvetlen erőszakos részvétellel gyanúsítanak, valamint a partnerét, akit azzal, hogy segített neki elkerülni az igazságszolgáltatást. A Guardian forrása szerint az őrizetbe vettek között van a szélsőbaloldali La France Insoumise (LFI) parlamenti képviselője, Raphaël Arnault asszisztense is. Arnault közölte: elbocsátja az érintett alkalmazottat.

Az LFI vezetője, az elnöki ambíciókat dédelgető Jean-Luc Mélenchon úgy reagált: a támadók „beszennyezték magukat”, amikor láthatóan halálos szándékkal léptek fel. „Az erőszaknál, legyen az védekező vagy támadó jellegű, nem minden ütés megengedett” – mondta.

A bevándorlásellenes Nemesis nevű csoport – amely állítása szerint a nyugati nők elleni erőszak ellen küzd – azt közölte, Deranque azért volt jelen a lyoni tüntetésen, hogy a tagjaikat védje. A szervezet a gyilkosságért a La Jeune Garde (Ifjú Gárda) nevű szélsőbalos ifjúsági csoportot tette felelőssé, amelyet Arnault még parlamentbe kerülése előtt társalapított. A – júniusban feloszlatott – csoport tagadta, hogy köze lenne a „tragikus eseményekhez”, Arnault pedig „borzalmasnak” nevezte a gyilkosságot. Hétfőn a nemzetgyűlés elnöke, Yaël Braun-Pivet közölte: Arnault egyik munkatársát kitiltották az ülésteremből, miután tanúk említették a nevét.

A csütörtöki támadást egy, a nyomozáshoz közel álló forrás „nyílt utcai csataként” írta le a szélsőbal és a szélsőjobb csoportjai között. A TF1 által sugárzott videón az látható, hogy mintegy tucatnyi ember üt három, a földön fekvő személyt, akik közül kettőnek sikerül elmenekülnie. Egy szemtanú az Agence France-Pressenek azt mondta: „Vasrudakkal ütötték egymást”. Kedden a francia nemzetgyűlésben egyperces néma csenddel emlékeztek Deranque-ra, Lyonban pedig jövő szombatra megemlékező felvonulást terveznek.

Bár a kormány az LFI-t és a La Jeune Garde-ot emelte ki, az ügyész hétfőn nem kívánta kommentálni ezeket az állításokat, és jelezte: szándékos emberölés és súlyos testi sértés gyanújával nyomoznak. A szélsőjobboldalon az RN elnökjelölt-aspiránsa, Marine Le Pen elítélte „a lincselésért felelős barbárokat”. A párt vezetője, a Le Pen bírósági ügye miatt előrelépő Jordan Bardella pedig azt mondta: Mélenchonnak „erkölcsi és politikai felelőssége” van a történtekben, mert szerinte „feltételezett gyilkosok előtt nyitotta meg a nemzetgyűlés kapuit”.

A közvélemény-kutatások szerint a szélsőjobb vezet a 2027-es elnökválasztási versenyben, és a jelenlegi elnök, Emmanuel Macron a két egymást követő ciklusra vonatkozó korlát miatt már nem indulhat újra. (via The Guardian)