„6 este, 6 film és 10 vendég.” A Fekete Doboz legendás filmjeiből indul vetítés- és beszélgetéssorozat a Cirko-Gejzír moziban.

Február 23-án lesz az első alkalom, ahol a Civil technikák – Fidesz című filmet lehet megnézni, ami a párt megalakulását mutatja be. Kordokumentum arról, ahogy az ernyedt pártállam meggyőzéssel, csellel, rendőri, majd jogi eszközökkel próbálja megakadályozni, hogy egy új, tőle független ifjúsági szervezet jöjjön létre Magyarországon. Ebben a filmben hangzik el Orbán Viktor szájából, miután ellenük döntött a bíróság: „Ezek nem voltak arra képesek, hogy belenézzenek a pofámba.” Majd Fodor Gábor hozzáteszi: „Ne vigyük el odáig a dolgokat, hogy az utca diktáljon, hogy véres dolgok történjenek ebben az országban, mert benne van a helyzetben ez is.”

Szereplők: Orbán Viktor, Fodor Gábor, Kövér László, Szájer József, Molnár Péter, Deutsch Tamás, rendező: Elbert Márta.

A sorozatot Zádori Zsuzsa, az OSA Archívum vezető levéltárosa nyitja meg. A február 23-ai, 18 órás előadás utáni beszélgetés vendége Csaba Iván, a Fidesz alapító tagja. Beszélgetőtárs: Ács Dániel. (Pótelőadás is lesz február 23-án 18:15-kor, de az erre váltott jegy a beszélgetésre már nem érvényes.)

Március 2: Mozgóképes történelem I–II. rész. A vetítés után a nézők kérdéseire Elbert Márta és dr. Révész Béla, a film szerkesztői válaszolnak.

Március 9: A 169-ik óra. Vendég: Váradi Júlia.

Március 16: Utcaképes. Elbert Márta rendezővel Misetics Bálint szociálpolitikus beszélget.

Március 23: A Fekete Doboz Roma Média Iskola hallgatóinak filmjei.

Mint a méhecskék, 2004, r.: Fógel Katalin, 30 perc

Jobb a Fradi, 2002, r.: Szirmai Norbert és Révész János, 12 perc

Tollas, 2004, r.: Csík Juci, 10 perc

Kaffka, 2002, r.: Baranyi Tünde, 18 perc

Vendég: a Tollas c. film rendezője, Csík Juci. Beszélgetőtárs: Szilágyi Anna nyelvész.

Március 30: Fizetett hirdetés. Vendég: Hann Endre, a Medián Közvéleménykutató Intézet vezetője.

Az 1988-ban alakult Fekete Doboz volt az első független „médiavállalkozás” a kommunista Magyarországon, a rendszerváltás előtt aktív résztvevője és dokumentálója a magyarországi politikai, társadalmi és kulturális eseményeknek. A Fekete Doboz az államilag kontrollált médiában elhallgatott eseményeknek és embereknek biztosított nyilvánosságot: a szamizdat kiadványok előállítóinak, az 1956-os forradalomról való megemlékezések és a kommunista diktatúra elleni tüntetések szervezőinek és résztvevőinek, a társadalmi és politikai változások, a nemzeti függetlenség követelőinek.

A Fekete Doboz stábja az akkor modernnek számító és civilek számára is hozzáférhető VHS és S-VHS kazettákra rögzítette a magánlakásokban, underground helyszíneken, bárokban, mozikban, színházakban, utcákon zajló eseményeket. Az 1988 és 1996 között készült közel négyezer órányi videódokumentum-anyaguk Magyarország legnagyobb és legjelentősebb rendszerváltást bemutató, a kutatók számára az OSA-ban hozzáférhető magán-videóarchívuma. A Fekete Doboz szerkesztői a felvételekből dokumentumfilmeket készítettek, melyeket VHS kazettákon sokszorosítottak és terjesztettek. Ezek voltak az ún. videó-folyóiratok, amelyek egy főfilmet és egy mellékletet tartalmaztak.

Az 1990-es rendszerváltást követően a Fekete Doboz figyelme egyre inkább a magyar társadalom perifériájára szorult társadalmi csoportok, elsősorban a hajléktalanok, a mentális problémákkal küzdők és a roma közösségek felé fordult.

A vetítések hétfőnként, 18 órakor kezdődnek. Jegyár: 2500 forint.