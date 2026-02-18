Kína föld alatti nukleáris robbantást hajtott végre hat évvel ezelőtt amerikai adatok szerint

Christopher Yeaw államtitkár-helyettes a washingtoni Hudson Institute-ban tartott rendezvényen kedden nyilvánosságra hozta az általa újnak nevezett részleteket egy földalatti nukleáris robbantásról, amelyet Kína állítólag 2020 júniusában hajtott végre. A Yeaw által ismertetett adatok szerint egy kazahsztáni távoli szeizmikus állomás 2020. június 22-én 2,75-ös erősségű „robbanást” mért 720 km távolságban, a nyugat-kínai Lop Nor kísérleti telephelyen. „Nagyon kicsi az esélye, hogy ez más lenne, mint egy robbanás, egy egyszeri robbanás” – mondta Yeaw, hozzátéve, hogy az adatok nem egyeznek a bányarobbanásokkal. „Egyáltalán nem egyeznek egy földrengéssel sem” – mondta Yeaw, aki korábban hírszerzési elemző volt és nukleáris mérnöki doktorátussal rendelkezik. „Ez... pontosan az, amit egy nukleáris robbanásos kísérlettől elvárhatunk.”

Christopher Yeaw Fotó: Michael Brochstein/Michael Brochstein/Sipa USA via Reuters Connect

A kínai nagykövetség washingtoni szóvivője szerint a Kína által végzett nukleáris kísérletre vonatkozó állítás „teljesen alaptalan” és „kifogás keresése” az amerikai nukleáris kísérletek újraindításához. „Ez politikai manipuláció, amelynek célja a nukleáris hegemónia elérése és a saját nukleáris leszerelési felelősség elkerülése” – írta Liu Pengyu, a kínai nagykövetség szóvivője nyilatkozatában.

A nukleáris kísérleti robbanások észlelésével megbízott Átfogó Kísérleti Tilalmi Szervezet szerint nincs elegendő adat ahhoz, hogy Yeaw állítását biztosan megerősítsék.

DF-31A interkontinentális ballisztikus rakétákat (ICBM) szállító katonai járművek vonulnak el a Tiananmen-torony előtt a kínai nép japán agresszió elleni honvédő háborújában aratott győzelem 70. évfordulója alkalmából rendezett katonai parádén Pekingben 2015. szeptember 3-án. Fotó: Ge Jinfh/Imaginechina via AFP

Kína, aláírta, de nem ratifikálta az 1996-os, a nukleáris kísérleteket tiltó nemzetközi szerződést. Az ázsiai szuperhatalom utolsó hivatalos földalatti kísérlete 1996-ban történt. Decemberben ugyanakkor megírtuk, hogy a műholdképek szerint Kína nagyon felpörgette a nukleáris hadiiparát.