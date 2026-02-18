Tovább javította történelmi rekordját, tizedik téli olimpiai aranyérmét is megszerezte a sífutó Johannes Klaebo

Norvégia nyerte a sífutók szabadstílusú csapatsprintjét a milánói–cortinai téli olimpiai játékokon,

Johannes Hösflot Klaebo, a téli olimpiák történetének legsikeresebb sportolója.

Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

amivel Johannes Hösflot Klaebo megszerezte pályafutása tizedik téli olimpiai aranyérmét, tovább javítva a saját rekordját.

A Klaebóból és Einar Hedegartból álló norvég csapat győzelme nem igazán forgott veszélyben, a második helyen az Egyesült Államok, a harmadikon a házigazda Olaszország végzett. A magyar Kónya Ádám és Büki Ádám a 26. helyen zárták a versenyt.

A téli olimpiák legsikeresebb sportolójának számító Klaebo eddig hibátlan az olimpián, mind az öt számát megnyerte. Szombaton még a férfiak 50 kilométeres klasszikus stílusú versenyén is elindul, ott egy fokkal nehezebb dolga lesz.

A győztes páros: Johannes Hoesflot Klaebo és Einar Hedegart Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

A 29 éves versenyzőnek az aranyérmek mellett egy-egy ezüst- és bronzérme van. A szerdai győzelmével Klaebo a nyári olimpiákat is beleszámítva a második helyen áll az örökrangsorban a 23-szoros olimpiai bajnok amerikai úszó, Michael Phelps mögött.