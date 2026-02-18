Tűzoltók és mentők vonultak a kínai Semcorp debreceni gyárához, rejtélyes módon beindult az oltórendszer

Rengeteg mentő, tűzoltó és rendőrautó vonult a Debrecen déli gazdasági övezetében lévő egyik akkumulátoripari gyárhoz, a Semcorp szeparátorfólia-gyárához – derül ki a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által megosztott videóból.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta a 444-et, hogy a 18:28-kor kaptak riasztást arról a Jedlik Ányos utcából, hogy az egyik gyár egyik üzemében beindult az oltórendszer, ami nagyon nagy mennyiségben habot is engedett ki magából. Az üzemben 56-an tartózkodtak, ők mindannyian elhagyták az épületet. A tűzoltók jelenleg is azt vizsgálják, hogy miért kapcsolt be az oltórendszer.

A katasztrófavédelem és a gyár is későbbre ígért még további tájékoztatást.