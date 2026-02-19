A DK feljelentést tesz a Fidesz fejbe lövős videója miatt

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese bejelentette, hogy pártja rémhírterjesztés miatt feljelentést tesz a Fidesz háborúval riogató kampányvideója miatt. Ez az a mesterséges intelligenciával készített felvétel, amiben közelről fejbe lőnek egy magyar apát.

Arató azt írta, hogy a videót mindenhonnan törölni kell, a videó megrendelőivel, elkészítőivel, és terjesztőivel szemben pedig a törvény erejével kell eljárni.

„Még nem fognak fegyvert a fejünkhöz, hogy a Fideszre szavazzunk, de már közelítünk ehhez. A Fidesz legújabb háborús kampányvideójának az az üzenete, hogy ha nem a Fideszre szavazunk, akkor ki fognak végezni minket a fronton egy fejlövéssel, miközben a gyermekünk otthon kérdezgeti a síró anyját, hogy mikor jön haza apa. Bár mi nem vagyunk keresztény-konzervatív jobboldali párt, ilyenkor reménykedünk benne, hogy a pokol létezik, mert ennek a videónak a megrendelői, elkészítői és terjesztői is bérelt helyet szereztek ott maguknak.”

Arató Gergely Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A videóra korábban Magyar Péter is reagált. A Tisza Párt elnöke felszólította a Fideszt, hogy távolítsák el a videót és kérjenek bocsánatot.