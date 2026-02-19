Bezáratta a rendőrség két hónapra az óbudai Symbolt

Kábítószer-kereskedelem bűncselekmény elkövetése miatt a rendőrség ideiglenesen bezáratta a III. kerületi Symbolt a Bécsi úton. A rendőrség közleménye szerint a bezárás összefüggésben van egy budakeszi droglabor felszámolásával, ahonnan szórakozóhelyekre vitték eladni a kábítószereket.

A Symbolt azért zárták most be két hónapra, mert az egyik őrizetbe vett díler, az 51 éves D. Zsolt az óbudai szórakozóhelyen árult drogokat. Vasárnap hajnali 2 óra körül a vécében egy férfi kábítószercsík fogyasztását kínálta fel egy dolgát végezni kívánó másik vendégnek, miközben társaival elállták az ajtót.

Amikor a vendég elutasította a drog felszívását, a férfi ököllel kétszer arcon ütötte. A 37 éves, profi bokszolói múlttal rendelkező támadót a rendőrök előállították a III. Kerületi Rendőrkapitányságra. A gyorsteszt többféle kábítószert mutatott ki szervezetéből, ezért súlyos testi sértés kísérlete és személyi szabadság megsértése bűntett mellett kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanújával is kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. (police.hu)

