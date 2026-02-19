Egy hévízi férfi 265 millió forint értékű hagyatékot hagyott az AfD-re

A szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) bejelentette, hogy egy hévízi férfi végrendeletében 700 ezer euró, vagyis 265 millió forint értékű hagyatékot hagyott a pártra. Az AfD 2024-es pénzügyi évre szóló jelentése szerint a férfi egyedüli örököseként nevezte meg a pártot.

Carsten Hütter, a párt pénztárosa annyit mondott az üggyel kapcsolatban, hogy a férfi német állampolgár volt, de Magyarországon halt meg. Azt mondta, hogy a hagyatéki eljárás még nem fejeződött be, így nem közölt további részleteket. Azt sem lehet tudni, hogy a hagyaték készpénzt, aranyat vagy ingatlant takar.

Az AfD politikusai ünnepelnek a 2025-ös parlamenti választás estéjén, miután másodikak lettek a CDU mögött Fotó: SOREN STACHE/dpa Picture-Alliance via AFP

A férfi hagyatéka fontos tétel a párt költségvetésében. A 2024-es évben csak egyetlen személy, egy augsburgi nő hagyott nagyobb örökséget a pártra, ő több mint 1 millió eurót hagyományozott. (via Spiegel)