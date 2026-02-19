Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a volt dél-koreai elnököt

Egy dél-koreai bíróság csütörtökön életfogytiglani börtönbüntetésre és börtönmunkára ítélte Jun Szogjol volt elnököt, miután bűnösnek találta lázadás vezetésében.

A dél-koreai törvények szerint a lázadás vezetésének vádja három lehetséges büntetést vonhat maga után: halálbüntetés, életfogytiglani börtönmunka vagy életfogytiglani szabadságvesztés börtönmunka nélkül - írja a Guardian. Az ügyészek halálbüntetést kértek, mert Jun „az alkotmányos rend súlyos megsértését” követte el azzal, hogy csapatokat mozgósított a parlament körülzárására és politikai ellenfeleinek letartóztatására.

Jun támogatói nézik a tárgyalótermi drámát Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

Jun a tárgyalás során végig ártatlannak vallotta magát, és a nyomozást „politikai összeesküvésnek” minősítette. Azt állította, hogy a hadiállapotot azért hirdette ki, hogy figyelmeztesse a polgárokat az akkor ellenzéki Demokrata Párt alkotmányellenes parlamenti diktatúrájára.

A vád szerint ugyanakkor Jun a statárium kihirdetésével megpróbálta meghosszabbítani a hatalmát, és teljes kontrollra törekedett a törvényhozás felett. A volt államfőt azt követően mozdították el hivatalából, hogy 2024 decemberében szükségállapotot hirdetett, amelynek hatálya mindössze néhány óráig tartott, mert a parlament megszavazta a rendkívüli jogrend feloldását, majd az elnök elleni alkotmányos vádeljárást is. Ennek során felfüggesztették hivatalából, majd egyebek között lázadás és hivatali hatalommal való visszaélés miatt büntetőeljárást indítottak ellene.

Nyolc eljárás folyik ellene párhuzamosan, az igazságszolgáltatás akadályozása és hivatali hatalommal való visszaélés vádjában már januárban elítélték. Jun feleségét 20 hónapra, a miniszterelnökét 23 évre ítélték korábban. Eddig egy dél-koreai elnököt és egy katonai diktátort ítéltek letöltendőre, de később mindketten elnöki kegyelemmel szabadultak.