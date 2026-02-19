Gődény György pártja mind a 106 választókörzetben indítana saját jelöltet

Várhatóan pénteken jelenti be a Gödény György-féle Normális Élet Pártja, hogy a 2026-os országgyűlési választásokon is bepróbálkozik. A Normális Élet Pártja néven futó alakulat négy éve úgy indult, hogy hamis ajánlásokat adott le, néhol halottak aláírásait is felhasználták. Ezen kívül oltásellenes és oroszpárti üzenetekkel igyekeztek a választópolgárok bizalmába férkőzni. Gődény korábbi pártja, a Közös Nevező ellen 153 milliós költségvetési csalás miatt nyomoztak, mivel nem fizették vissza az állami támogatást.

Négy éve 39 720 szavazattal 0,70 százalékot sikerült elérniük, amivel épp lecsúsztak az állami támogatásról. Ennek ellenére a pénteki eseményről szóló meghívójukban eredményesnek értékelik a 4 évvel ezelőtti eredményt, ezért idén már 80 helyett mind a 106 választókerületben képviselőjelöltet állítanának. Igaz, a Nemzeti Választási Iroda eddig csak 10 jelöltjüket vette nyilvántartásba. „Idén is csak mi leszünk az egyetlen párt, amely kívülállóként indul a mainstream politikai pártokkal szemben, és 36 év után először fog megtörténni, hogy a nép a NÉP-re szavaz és ott leszünk a mérleg nyelveként a parlamentben” – ígérik.