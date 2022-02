A Gődény-párt egyik jelöltje 11 halott ember adataival és aláírásával adta le az ajánlóíveit az egyik választókerületben

A Gődény György oltás- és lezárásellenes exgyógyszerészhez köthető párt, a Normális Élet Pártja egyik jelöltje a budapesti 4-es számú választókerületben olyan ajánlóíveket adott le, amelyeken 11 elhunyt ember adatai és aláírásai szerepelnek. (Ez a választókerület a II. és III. kerületet fedi.) Erről Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője számolt be Facebook-oldalán. Mint írja, a helyi Választási Bizottság feljelentést tett az ügyben. A poszthoz tartozó kommentben Szabó Tímea képviselő azt írja, Óbudán is hasonló történt a NÉP jelöltjével.

Egyébként a Nemzeti Választási Iroda a párt összesen 18 jelöltjének nyilvántartásba vételét utasította el vagy törölte, bár azt nem tüntették fel, hogy milyen okból.

Gődény György Fotó: 444

Gődény pártjairól tavaly Szily László írt. Korábbi pártja, a Közös Nevező ellen a 2018-as választási elszámolása miatt két nyomozás is folyik a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóságán. Az új pártot, a Normális Élet Pártját ugyanaz a Harkai Bulcsú Bánk alapította és vezeti, aki a Közös Nevezőt. Akkor az volt a séma, hogy Gődény az alapításkor nem jelent meg a papírokban, majd később átvette a párt ügyvezetését, és ő lett a listavezetőjük, míg Harkai a lista 23. helyét kapta meg. A NÉP-et egy olyan nyíregyházi címre jegyezték be, ahol az egyik ott található ingatlan Gődény édesanyjának nevén szerepel, és itt van a gyógyszerész által 2017-ben alapított és vezetett Magyarországi Zsidó Örökségvédelmi Egyesület székhelye is, miközben a szomszéd telken maguk Gődényék laknak.