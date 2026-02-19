Holtan találtak nyolc síelőt egy kaliforniai lavina után

Mentőcsapatok indulnak a Castle Peak felé Fotó: HANDOUT/AFP

A kaliforniai Lake Tahoe környékét átfésülő mentőcsapatok megtalálták annak a nyolc síelőnek a holttestét, akik kedden egy lavina után eltűntek.

A utolsó eltűnt síelő keresése folytatódik, de az illető valószínűleg meghalt – közölte Nevada megye seriffje. Tizenöt síelő tűnt el kedden, miután focipálya méretű lavina zúdult le Castle Peak környékére. Hat embert sikerült kimenteni.

A mentőcsapat egyik tagjának házastársa is a halottak között van, ami „érzelmileg megterhelővé” teszi a munkálatokat. A holttestek még mindig a hó alatt vannak, és a „meglehetősen szörnyű” körülmények miatt egyelőre nem lehet őket kiemelni.

A teljes sícsoport tizenegy szabadidős síelőből és négy túravezetőből állt. A tragédia óta további 90 cm hó esett a területre, a hatóságok szerint a lavinaveszély továbbra is nagy. (BBC)