Magyar Péter: Néha már-már hiányzik a lejáratás

A Tisza Párt elnöke – a délutáni, körmendi állomás után – este Zalaegerszeget tartott beszédet a helyi jelöltjükkel, Nagy Mártával. A rendezvény végén Magyar Péter a fekete kampányok veszélyeire figyelmeztette a hallgatóságot:

„A következő 52 napban egészen példátlan, soha nem látott lejáratás fog indulni a helyi jelöltjeink ellen és ellenünk is. Én már jól bírom ezt a dolgot, állom a sarat, van egy ilyen páncél rajtam, megerősödtem, néha már-már hiányzik a lejáratás.”

Ugyanakkor arra kérte a tiszásokat, hogy a verbális és a fizikai agresszió ellen is támogassák a jelöltjeiket. „Volt itt már minden: fenyegették baltával az önkénteseinket, múltkor fegyverrel, lefejezéssel engem, belehajtottak a pultunkba kocsival, leköpték az idős önkénteseinket. Mi erre is békével, megértéssel és egy mosollyal reagálunk” – sorolta az atrocitásokat. A kampányfinist egy olyan maratonhoz hasonlította, ahol „az ellenfél szöges cipőkkel rugdos, vagy éppen küllők közé beteszi a botot”.