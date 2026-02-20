A bíróságot elárasztották a kommentek és telefonhívások, melyek szerint túl enyhe a győri gázoló elleni intézkedés

Rendkívüli közleményben kéri a helyieket a Győri Törvényszék elnöke, hogy tartózkodjanak az olyan megnyilvánulásoktól, amelyek alkalmasak arra, hogy a bíróságba vetett közbizalmat megrendítsék, és azt sugalmazzák, hogy kollégái nem a törvények betartásával végzik munkájukat.

Somogyi Zoltán szerint

az utóbbi napokban jelentős számú olyan vélemény érkezett telefonon, elektronikus úton vagy a közösségi média felületein, névtelenül vagy kitalált személyazonosság mögé bújva, amelyek azt sugalmazzák, hogy a Győr főútján történt halálos közlekedési baleset elkövetőjével szemben alkalmazott kényszerintézkedés a bírói döntés tisztességtelen befolyásolása miatt túlságosan enyhe.

A győri törvényszék elnöke minden ilyen feltételezést a leghatározottabban visszautasít, és arra figyelmeztet, hogy a kiszabható joghátrány legsúlyosabb mértéke az ügyészségi indítványhoz kötött és törvényen alapszik.

Mint arról beszámoltunk, múlt hét szombaton egy 33 éves férfi az Aston Martin luxusautójával a kétszer kétsávos úton előbb áttért a szemközti sávba, majd a túloldali buszmegállót lerombolva elütötte az ott várakozó 76 éves nőt, aki a helyszínen meghalt. Az autó a szakértők szerint nagy sebességgel haladhatott.

A Győri Járásbíróság egyelőre nyomkövető elrendelése mellett a bűnügyi felügyelet mellett döntött, a férfi négy hónapig nem hagyhatja el Győrt.