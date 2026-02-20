A kutya - 4. rész (Szily László: Idegtartás - 15. fejezet)

Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.
A kutyákról szóló 15. fejezet 4., befejező részében a szerző rövid szafarira kalauzol minket a kutyafuttatók élővilágába. A sztereotípiák megismerésével azonnal tudni fogjuk, milyen kutyagazdival találkoztunk az imént össze, és mi a helyes taktika: beszélgessünk vagy fussunk. Fontos ismeret beszélgetés kezdeményezése szempontjából, hogy ha kutyás férfi fejlámpával a fején négykézláb mászik egy bokor alatt, akkor nem biztos, hogy kutyakakit szed össze éppen. Lezárásként listát kapunk arról, miben társa a kutya az embernek és miben nem.
Az epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.
Ezt a részt és a következő fejezeteket a 444 Közösség és Belső kör előfizetői a személyes feedjükön keresztül tudják meghallgatni.
