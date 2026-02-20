Hivatalosan is Magyar Péter a Tisza miniszterelnök-jelöltje

A TISZA elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje ma egyhangúlag úgy döntött, hogy én vezetem a TISZA listáját az országgyűlési választáson és az április 12-i győzelem után engem javasol arra, hogy vezessem a TISZA-kormányt és a szeretett hazánkat

– írja péntek kora délutáni közleményében Magyar Péter, aki elfogadja a felkérést.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Meglepetés aligha lehet a hír bárkinek, noha február elején megjelentek olyan találgatások, hogy Kapitány István lesz a Tisza jelöltje, de ezt végül maga Kapitány cáfolta, amikor a 24.hu-nak azt mondta: nulla százalék az esélye annak, hogy ő legyen a következő kormányfő.