Húsz év fegyházra ítéltek egy férfit rászoruló gyermekek szexuális kényszerítése miatt

Húsz év fegyházbüntetésre ítélt a Budapest Környéki Törvényszék pénteken egy férfit, aki társa segítségével rászoruló gyerekeket, köztük gyermekotthonban élő kiskorúakat kényszerített szexuális cselekményre – közölte a bíróság az MTI-vel.

Az ügyben 12. életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekmény végzésével folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt emeltek vádat.

Az két vádlott 2016-ban ismerkedett meg, egy ideig együtt éltek, szexuális kapcsolat is volt köztük. A másodrendű vádlott tisztában volt azzal, hogy társa szexuális érdeklődést mutat fiúgyerekek iránt, és ennek kiszolgálása érdekében rendszeresen ismerkedett meg jellemzően 12-16 éves gyerekekkel. Az elsőrendű vádlottat édesapjaként mutatta be nekik. A gyerekekkel közös programokat szerveztek, a szüleikkel is megismerkedtek, próbáltak a bizalmukba férkőzni.

A gyerekekkel, illetve részben szüleikkel a másodrendű vádlott tartotta a kapcsolatot telefonon és a közösségi médiában, néha személyesen. Célja az volt, hogy a gyerekek szüleik engedélyével elmehessenek szigetcsépi lakóhelyükre, és ott társa megkísérelhessen velük szexuális kapcsolatot létesíteni.

Az elsőrendű vádlott ezen túlmenően 2022 szeptembere előtt megismerkedett három, budapesti gyermekotthonban élő kiskorúval, akikkel interneten és személyesen tartotta a kapcsolatot. Egy alkalommal értük ment Budapestre, hazavitte őket, és ott többször szexuális cselekményt végzett velük. Ezért cserébe pénzt, cigarettát, ételt és játékokat vett nekik, és filmeket nézhettek. Amikor nem akarták teljesíteni a kéréseit, azt mondta nekik, hogy visszaviszi őket a gyermekotthonba. A bűncselekmények elkövetésekor a sértettek a 11, 12, illetve 14 évesek voltak.

Mindemellett a férfi a 2023. május 31-én történt elfogása előtt megszerzett, majd a mobilján több pornográf jellegű, szeméremsértő fényképfelvételt tárolt kiskorúakról.

A törvényszék az elsőrendű vádlottat emberkereskedelem, gyermekpornográfia és szexuális visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért 20 év fegyházra és tízmillió forint pénzbüntetésre ítélte. A másodrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett szexuális visszaélés bűntettében mondták ki bűnösnek, ezért őt 2 év, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtották. Emellett mindkettőjüket végleges hatállyal eltiltották minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végeznék, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állnának.

Az elsőrendű vádlott esetében a védő fellebbezést nyújtott be, míg az ügyész 3 nap gondolkodási időt tartott fenn jogorvoslat benyújtására, így az ítélet nem jogerős. A másodrendű vádlott vonatkozásában a döntést az ügyész, a vádlott és a védő is tudomásul vette, így az jogerős.

Az elsőrendű vádlott eddig bűnügyi felügyelet alatt állt, a kiszabott szabadságvesztésre figyelemmel azonban – a fellebbviteli bíróság jogerős döntésének meghozataláig szólóan – elrendelték azonnali letartóztatását.