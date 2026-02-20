Itt a választás, itt vannak a kamujelöltek: Tisza Péter Kaposváron várja az ajánlásokat

Amióta az Orbán-kormány felel a választások lebonyolításáért, megszokhattuk, hogy számos kamupárt és kamujelölt száll harcba, hogy valamennyit lecsípjen az ellenzéki szavazatokból. Idén se lesz másként, bár ennyire jól sikerült próbálkozást, mint Kaposváron, nem biztos, hogy fogunk még látni.

A Somogy megyei 1. számú egyéni választókerületben ugyanis a Fidesz, a Tisza, a DK, a Mi Hazánk, az MKKP, a Jobbik és a Munkáspárt jelöltjei mellett egy független jelöltet is nyilvántartásba vettek, Tisza Péter személyében. Az összes többi jelölttel ellentétben róla egyedüliként nincs fotó.

Ne lepődjünk meg tehát, ha egyéb választókerületben is megjelennek majd a Magyar, a Péter és a Tisza szavak különféle kombinációi, ahogy a korábbi választásokon is volt példa rá, hogy elinduljon egy ismeretlen független jelölt, akinek történetesen ugyanaz volt a neve, mint az ellenzék jelöltjének. Sőt, ugyanebben a körzetben négy éve még névváltoztatásra is volt példa a választás kedvéért. (via Kapost.hu)