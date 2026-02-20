Kutyapártos aktivisták NER-es takarítócég egyenruhájában lógtak be egy kórházba padot javítani

2024-ben nem engedték be őket, most csütörtökön egy NER-es takarítócég egyenruhájában simán bejutottak a Kutyapárt aktivistái egy kórház udvarára, ahol padokat újítottak fel – derült ki a párt listavezetője, Nagy Dávid pénteki videójából. A B+N takarítócég 2010-ben indult be igazán, 2021-ben pedig 300 milliárdos keretszerződést nyert a kórházak takarítására. 2023-ban aztán a kormány kórházi központosítása után a B+N-t bízták meg a kórházak üzemeltetésével.

Nagy szerint egy ekkora vállalatnál nem volt feltűnő, hogy eltűnt öt egyenruha, nekik viszont jelentősen megkönnyítette a dolgukat. Nagy szerint azért is engedték be őket kérdés nélkül, mert a forrásai szerint a B+N nem igazán kommunikál a kórházak vezetésével, „a cég emberei úgy járkálhatnak be egészségügyi intézményekbe, hogy a vezetőség nem tud róluk”.