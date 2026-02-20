Már kitört az MNB-botrány, amikor a Sándor-palota még simán leszerződött Matolcsy Ádám cégével

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Neked miért baj, ha jól érezzük magunkat?” – a Sándor-palota volt kommunikációs igazgatója, Szántó Georgina szerint ez volt Sulyok Tamás köztársasági elnök válasza, amikor ő a féktelen pénzköltést, a felduzzasztott létszámú delegációkat és a szociális érzéketlenséget kritizálta.

Szántó év végén fakadt ki egy kommentben a közösségi médiában, majd a 444-nek arról beszélt, a féktelen pénzköltés alatt „a külföldi utak delegációs létszámát és résztvevőit értettem (ami ellen folyamatosan harcoltam ottlétem alatt), továbbá az elnök házastársának különböző (úgynevezett jószolgálati) megmozdulásait számos kísérővel és felhajtással”.

Szántó akkor azt ígérte, hamarosan előáll a részletekkel, ez azonban eddig nem történt meg.

Mi viszont közérdekű adatigénylést adtunk be, hogy megtudjuk, a hivatalba lépése óta Sulyok Tamás külföldi útjaira hány fős delegációval ment, mennyi volt a delegáció szállásköltsége – az elnökét külön kértük –, összességében mennyibe kerültek az utak. Egyúttal kikértük az 5 millió forint alatti szerződések listáját is 2024. március 5-től a tavalyi év végéig.

Sulyok Tamás vasal Fotó: Sándor-palota

Részben sikerrel jártunk, a szerződéseket megkaptuk, az utazások részleteiért perelünk. Noha az utazások listája fent van a Sándor-palota honlapján, a további részleteket nem voltak hajlandóak kiadni, arra hivatkozva, hogy ezeknek az adatoknak a megismerése „részben Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeinek illetéktelen külső befolyástól mentes érvényesítését, részben pedig nemzetbiztonsági érdekeit veszélyezteti, így a megismerésük iránti igény teljesítését az adat keletkezésétől számított öt évig meg kell tagadni”.

A pert hivatalosan a Külügyminisztérium ellen kellett indítani, az ügy nem reménytelen. A DK például kiperelte, hogy mennyibe került tételesen a párizsi olimpiára lefoglalt szálloda. Addig csak annyit lehetett tudni, hogy Novák Katalin és delegációja számára 15 szobát foglaltak le az olimpia teljes idejére Párizs egyik legelegánsabb szállodájában, 228 millió forintért. Miután Novák megbukott, Sulyok Tamás ment ki Párizsba néhány napra. Januárban kiderült, az elnöki lakosztály éjszakánként csaknem 4 millió forintba került. A többi szobáért 600-700 ezer forintot fizettek.

Az 5 millió forint alatti szerződések közt is voltak érdekes tételek, vagy a szerződő felek, vagy a szerződés tartalma miatt.

A kapott listából máris kiderült, hogy a Sándor-palota Windisch László ÁSZ-elnök korábbi cégével, a WMW WindMüller Woodworks Kft--vel kötött több mint 4 milliós szerződést tavaly áprilisban a hivatali épület keleti földszinti nyílászárói tokjainak festésére. Az ÁSZ-elnök a cégből 2024 áprilisában szállt ki, addig a vagyonnyilatkozata szerint a részvények harmadát birtokolta. Ez nem az az asztaloscég, amiben Varga Judit is benne van.