Trump bejelentette, hogy elrendeli a Pentagon földönkívüliekkel és ufókkal kapcsolatos dokumentumainak nyilvánosságra hozatalát

Donald Trump bejelentette, hogy utasítja a védelmi minisztériumot és más illetékeseket, hozzák nyilvánosságra mindazokat az iratokat, amelyek náluk az idegen élet kutatásával kapcsolatban rendelkezésre állnak.

A közösségi médiaplatformján közzétett bejegyzésében Trump azt írta, felkéri a védelmi minisztert és más illetékeseket, „kezdjék meg a kormányzati iratok azonosításának és nyilvánosságra hozatalának folyamatát, amelyek az idegen és földönkívüli élettel, az azonosítatlan légi jelenségekkel (UAP) és az azonosítatlan repülő tárgyakkal (UFO) kapcsolatosak”.

Trump elődje, Barack Obama megjegyzései múlt hétvégén vírusszerűen terjedtek az interneten, miután Brian Tyler Cohen podcaster megkérdezte a volt elnököt, hogy „valódiak-e” az idegenek.

„Valódiak, de én nem láttam őket” – válaszolta Obama. „És nem az – hogy is hívják? – az 51-es körzetben tartják őket. Nincs föld alatti létesítmény, hacsak nem létezik egy hatalmas összeesküvés, és azt elrejtették az Egyesült Államok elnöke elől.”

Csütörtökön Trump azzal vádolta Obamát, hogy „minősített információkat” hozott nyilvánosságra. Az elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta: „Nem tudom, hogy valódiak-e vagy sem”, majd Obamáról úgy fogalmazott: „Lehet, hogy kihúzom a bajból a titkosítás feloldásával.”

Obama a hét elején pontosította, hogy nem látott bizonyítékot arra, miszerint az idegenek „kapcsolatba léptek volna velünk”, ugyanakkor hozzátette: „statisztikailag az univerzum annyira hatalmas, hogy jók az esélyek arra, hogy létezik ott kint élet.”

Trump csütörtökön újságíróknak azt mondta a földönkívüli látogatók lehetőségével kapcsolatban: „Nincs róla véleményem. Soha nem beszélek róla. Sokan beszélnek róla. Sokan hisznek benne.”

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Trump menye, Lara Trump ugyanakkor ezen a héten egy podcastban azt sugallta, hogy az elnök kész beszélni a témáról: azt mondta, Trumpnak már kész beszéde van az idegenekről, amelyet a „megfelelő időben” fog elmondani.

Ez a Fehér Ház számára is újdonság volt. Karoline Leavitt sajtótitkár nevetve reagált, amikor szerdán erről kérdezték, és azt mondta az újságíróknak: „Egy idegenekről szóló beszéd számomra is újdonság lenne.”

A közvélemény érdeklődése az ufók és az esetleges kormányzati titkolózás iránt 2017-ben erősödött fel ismét, miután a Pentagon és más kormányzati szervek volt tisztviselőinek egy csoportja haditengerészeti videófelvételeket szivárogtatott ki ismeretlen objektumokról az amerikai médiának. Az újraéledt figyelem nyomán a Kongresszus 2022 májusában ötven év után először tartott meghallgatásokat az ufókról, bár a tisztviselők szerint az objektumok – amelyek zöld háromszögekként jelentek meg egy haditengerészeti hajó fölött lebegve – valószínűleg drónok voltak.

Azóta a Pentagon nagyobb átláthatóságot ígért a témában. A nyilvánosságra hozott információk szerint a hadsereg által jelentett UFO-észlelések túlnyomó többsége továbbra is megoldatlan marad, az azonosított esetek azonban nagyrészt ártalmatlan jellegűek. (Guardian)