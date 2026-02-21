72 tigris pusztult egy thaiföldi vadasparkban egy fertőzés miatt

Az észak-thaiföldi Csiangmaj tartományi állattenyésztési hivatal tájékoztatása szerint a vizsgálatok kimutatták a nagyon ragályos szopornyicavírus, valamint a légzőrendszert támadó baktériumok jelenlétét a megbetegedett állatokban.

Fotó: THOMAS FREY/dpa Picture-Alliance via AFP

„Egy tigris esetében nehezebb észrevenni, hogy megbetegedett, mint például a házi macskáknál vagy a kutyáknál. Mire rájöttünk, hogy betegek, már késő volt” – mondta újságíróknak Szomcsuan Ratanamungklanon, a hivatal igazgatója. A nagymacskák a Tiger Kingdom nevű magán vadasparkhoz tartoztak, ahol a park weboldala szerint a turisták „megérinthetik, simogathatják és közeli fotókat is készíthetnek a tigrisekről”.

„Ezek a tigrisek úgy haltak meg, ahogyan éltek: nyomorban, fogságban és félelemben” – hívta fel a figyelmet a PETA Ázsia elnevezésű állatvédő szervezet. Hozzátették: ha a turisták nem látogatnák ezeket a vadasparkokat, gyorsan gazdaságilag fenntarthatatlanná válnának, és az ehhez hasonló tragédiák lényegesen ritkábbak lennének. (MTI)