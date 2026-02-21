Feljelentést tesz a DK egy Dobrev Klárát és Jakab Pétert fenyegető videó miatt

A DK feljelentést tesz, miután Jakab Péter kapott egy videóüzenetet, amelyet „halálos fenyegetésként” értelmeztek.

A videón az látszik, hogy egy fiatal férfi egy garázsban, feltehetően nem valódi fegyverrel céloz, majd lő egy szórólapra, amin Dobrev Klára és Jakab Péter látható.

Jakab az esetről készített videójában felszólította a magyar politikai élet vezetőit, hangadóit, hogy fejezzék be az emberek hergelését.

Jakab Péter, a Nép Pártján jelenlegi elnöke és a Jobbik egykori elnöke a Demokratikus Koalíció jelöltjeként indul az április 12-i országgyűlési választásokon Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. számú választókerületében, azaz Miskolcon és a környező településeken