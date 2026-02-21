Izrael csapást mért Libanonra, tíz ember meghalt

Legalább tíz ember meghalt az Izrael által végrehajtott légicsapásokban Kelet-Libanonban. A halálos áldozatok között volt a Hezbollah egyik magas rangú tisztségviselője is, áll a Irán által támogatott fegyveres csoport közleményében.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy a Bekaa-völgyben a szervezethez tartozó létesítményeket vette célba, amelyek állítása szerint „az Izrael és Libanon közötti megállapodások megsértését” jelentették.

A csapások a leghalálosabbak közé tartoznak Libanonban azóta, hogy a 2024 novemberében életbe lépett tűzszünet lezárta az Izrael és a Hezbollah közötti háborút.

A Bekaa-völgyi támadás órákkal azután történt, hogy Izrael csapást mért egy palesztin menekülttáborra Dél-Libanonban. Az X-en közzétett közleményében az izraeli hadsereg azt írta, hogy „csapást mért egy Hamász-parancsnoki központra, ahonnan terroristák tevékenykedtek” az Ain al-Helweh térségében. A sűrűn lakott tábor elleni csapásban két ember halt meg; a tábor a kikötőváros, Szidón peremén fekszik.

Fotó: JOSEPH EID/AFP

Izrael a 2024 novemberében hatályba lépett tűzszünet óta – amely 13 hónapnyi konfliktust követett – szinte naponta hajt végre csapásokat Libanon területén.

A megállapodás első szakasza – amelyet az Egyesült Államok és Franciaország közvetített – előírta, hogy mind az izraeli csapatoknak, mind a Hezbollah harcosainak el kell hagyniuk Dél-Libanont.

2025 decemberében Izrael és Libanon polgári megbízottakat küldött a libanoni határvárosba, Naqourába, évtizedek óta az első közvetlen tárgyalásaikra, a csapások azonban tovább folytatódtak.

A tárgyalásokat követően Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta, a Hezbollah lefegyverzése kötelező, függetlenül a gazdasági együttműködés előrehaladásától”. (BBC)