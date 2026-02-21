Műszaki hiba miatt tovább csúszik a NASA holdmissziója

Újra elhalasztották az Artemis-2 holdmissziót, mert ismét meghibásodást észleltek a NASA új fejlesztésű rakétájában, ami miatt kizárt, hogy márciusban űrhajósokkal a fedélzetén elinduljon – közölte szombaton Jared Isaacman, a NASA vezetője.

A NASA ezt egy nappal azután hozta nyilvánosságra, hogy március 6-át jelölte ki célidőpontként az emberiség 1972 óta első, a Holdhoz tartó űrrepülésére. Éjszaka megszakadt a hélium áramlása a rakéta felső fokozatába – közölték. A hélium folyamatos áramlása pedig elengedhetetlen az indításhoz. A probléma miatt a NASA kénytelen visszaszállítani a rakétát az összeszerelő üzemcsarnokba, „ami kizárja a márciusra tervezett indítási időablakot” – magyarázta Isaacman az X-en.

Az Artemis-2 rakétaindító rendszer Fotó: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP

Legutóbb február elején halasztotta a NASA márciusra a holdmisszió indítását, mert a tesztelés során hidrogénszivárgást észleltek a rakétarendszer egyik kritikus eleménél. A szivárgás a rakéta központi fokozatának illesztőegységénél volt, ahol a folyékony hidrogént eljuttatják a hajtóművekhez. A csütörtökön végrehajtott újabb üzemanyag-feltöltési teszt alig mutatott szivárgást, ami elegendő bizalmat adott a vezetőknek ahhoz, hogy a márciusi indítást tűzzék ki célul.

A küldetésre négy űrhajóst jelöltek ki, három amerikait és egy kanadait. Az Artemis-2 misszió várhatóan tíz napig tart. A legénység a Hold mellett elrepülve megkerüli az égitestet, majd visszatér a Földre, miközben folyamatosan teszteli az Orion kapszula életfenntartó rendszereit és más létfontosságú berendezéseit. A kapszulát nem állítják Hold körüli pályára, és nem szállnak le a Holdra, hanem egy későbbre tervezett küldetés majdani leszállását készítik elő. (MTI)