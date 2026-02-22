A pakisztáni hadsereg légicsapásokat intézett iszlamisták ellen Afganisztánban

Pakisztán vasárnap hajnalban olyan pakisztáni fegyveres csoportok búvóhelyei ellen hajtott végre légicsapásokat az afgán határ mentén, amelyeket a Pakisztánon belüli közelmúltbeli támadásokért tesz felelőssé.

Az afgán kormány szóvivője, Zabihullah Mujahid azt közölte, hogy a csapások civileket értek Nangarhar és Paktika tartományban, és több tucat ember halt meg vagy sebesült meg, köztük nők és gyerekek is.

Túlélőket keresnek az afgán határ közelében a pakisztáni légicsapások után 2026. feburár 22-én Fotó: AIMAL ZAHIR/AFP

Pakisztán információs minisztere, Attaullah Tarar szintén az X-en azt írta, hogy a hadsereg „hírszerzési információkra épülő, célzott műveleteket” hajtott végre hét tábor ellen, amelyek a pakisztáni tálibokhoz és azok szövetségeseihez tartoztak. Közlése szerint egy, az Iszlám Államhoz köthető csoportot is célba vettek a határ menti térségben.

Az légicsapások előzménye, hogy néhány nappal ezelőtt egy öngyilkos merénylő egy robbanóanyaggal megrakott járművel nekihajtott egy ellenőrzőpont falának a Pakisztán északnyugati részén fekvő Bajaur körzetben, az afgán határ közelében. Afganisztán határánál. A robbanás következtében 11 katona és egy gyermek meghalt.

Néhány órával a legutóbbi határ menti csapások előtt egy másik öngyilkos merénylő egy biztonsági konvojt vett célba a közeli Bannu körzetben, Pakisztán északnyugati részén. A támadásban két katona meghalt, köztük egy alezredes.

A pakisztáni információs miniszter azt mondta, Pakisztánnak „meggyőző bizonyítékai” vannak arra, hogy a közelmúltbeli támadásokat – köztük azt az öngyilkos merényletet is, amely egy síita mecsetet ért Iszlámábádban, és 31 hívő halálát okozta a hónap elején – olyan fegyveresek hajtották végre, akik afganisztáni vezetőik és irányítóik utasítására cselekedtek. A miniszter szerint Pakisztán többször is felszólította az afgán tálib vezetést, hogy konkrét lépéseket tegyen annak megakadályozására, hogy fegyveres csoportok afgán területről indítsanak támadásokat Pakisztán ellen, ám állítása szerint érdemi intézkedések nem történtek. A pakisztáni hadsereg figyelmeztetett: nem fog „önmérsékletet gyakorolni”, és az elkövetők elleni műveletek „tartózkodási helyüktől függetlenül” folytatódnak.

A mecset elleni támadás után Fotó: Hussain Ali/ZUMA Press Wire via Reuters Connect

Pakisztánban az utóbbi években jelentősen nőtt a fegyveres erőszak, amelyért nagyrészt a pakisztáni tálibokat (TTP) és a betiltott beludzs szeparatista csoportokat teszik felelőssé. A TTP különálló szervezet, de szoros szövetségben áll az afgán tálibokkal, akik 2021-ben tértek vissza a hatalomba. Iszlámábád azzal vádolja a TTP-t, hogy Afganisztán területéről működik, ezt azonban mind a csoport, mind Kabul tagadja.

A szomszédos országok kapcsolatai októberi, határmenti összecsapások óta különösen feszültek. Az erőszakot megelőzték azok a robbanások Kabulban, amelyekért az afgán hatóságok Pakisztánt tették felelőssé. Az akkor Katar közvetítésével létrejött tűzszünet nagyrészt érvényben maradt, ám az isztambuli tárgyalások nem vezettek hivatalos megállapodáshoz, így a két ország közötti viszony továbbra is feszült. (AP)